Famosos recuerdan a Helena Rojo en las redes sociales

La muerte de Helena Rojo ha impactado al gremio artístico en México, por lo que muchos famosos han recurrido a sus redes sociales para recordar a la actriz conocida por telenovelas como “La Traición”, “Inocente De Ti” y “El Privilegio De Amar”. Aquí algunos de las publicaciones.

Laura Flores

Laura Flores publicó en Instagram un mensaje en memoria de su amiga, acompañando una fotografía que las muestra promocionando una telenovela: “No sólo trabajamos juntas, tuvimos una bella amistad fuera de las cámaras y sigo en shock, nos dejas un vacío enorme en los escenarios y a mí me queda el vacío de tu ausencia amiga querida. Descansa y vuela alto”.

Juan Carlos Barreto

Juan Carlos Barreto siempre expresó su admiración por la actriz, y la recordó con una foto adornada con brillos, junto con la frase “Helena de mi corazón 1944-2024”.

A.N.D.A.

La Asociación Nacional de Actores expresó sus condolencias en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto que muestra a Helena en la época en la que protagonizó la telenovela “La Traición”: “Nuestro más sentido pésame para sus familiares, amigos y compañeros”.

Lucía Méndez

Una de las películas más famosas de Helena Rojo es “Más Negro Que La Noche”, en la que compartió créditos con Lucía Méndez; esta última la recordó con cariño y escribió: “Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Helena Rojo. Su talento y contribuciones en la actuación han dejado una huella imborrable en la industria. Que sus logros y recuerdos sirvan como consuelo en estos momentos difíciles. Descanse en paz”.

Malillany Marín

Cuando comenzaba su carrera Malillany Marín pudo trabajar con Helena Rojo en la telenovela “Peregrina”. Ella la recordó con el siguiente mensaje: “Vuela Alto Helenita amada.🤍👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Aplausos hasta el cielo con amor, esta foto en escena, donde siempre brillaste como la reina y la primerísima actriz que eres. Aquí la función debe continuar, pero sí que te vamos a extrañar”. 👑🥺🕊️✨✨✨✨✨✨✨👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

África Zavala

África Zavala, quien fue precisamente protagonista de ese melodrama, recordó cómo la actriz confió en su talento: “Helenita, cuando empecé y la mayoría era cruel conmigo, tú me protegiste, me ayudaste en mi ❤️ y en cada escena enseñándome y guiándome. Una mujer ejemplar educada y con un corazón hermoso. Te extrañaremos y recordaremos siempre”.

Ariadne Díaz

La actriz Ariadne Díaz compartió créditos con Helena en la telenovela “Vencer La Culpa”, y publicó un largo mensaje en su memoria: “Ay mi querida Helena, me quedaré con las ganas de verte una vez más. Hermosa, brillante, humana, mística, divertida y sencilla como si no tuvieras una carrera alucinante y un nombre imponente. Te conocí el día de tu cumpleaños y conectamos profundamente de corazón a corazón. Cómo nos reímos en aquel llamado, el favorito de mi vida hasta ahora, cómo me hiciste revivir el estar con mi abuela hablando de tu gran amor, tu nieta Vania. Te mando hasta el cielo todos los aplausos y abrazos que tu vida merece. Te quiero mucho, mucho”. 🦋

Consuelo Duval

La comediante Consuelo Duval publicó una foto de Helena Rojo junto con un emotivo mensaje, destacando que ya es eterna: “Gracias a la vida por darme la oportunidad de trabajar a su lado y aprender de su capacidad actoral y su generosidad!! Elegancia es una palabra con la que describiría a esa maravillosa actriz y mujer que sin duda marcó mi vida para siempre. Descansa en paz Helena Rojo, tu ya eres ETERNA!🙏🏻❤️🙌🏻 A sus familiares, amigos y fans mi amor y solidaridad”.

Andrea Legarreta

La actriz y conductora Andrea Legarreta recordó su último encuentro con Helena Rojo, a quien admiraba profundamente: “Nadie como tú querida Helena!! … Increíble que hace tan sólo unos meses estuvimos platicando, riendo y disfrutando de tu hermosa y deslumbrante presencia… Una DAMA en toda la extensión de la palabra!! Tu belleza exterior sin duda INMENSURABLE y ESPECTACULAR, no se comparaba con la belleza en tu interior… Tu dulzura, educación y elegancia… Sin duda extrañaremos tu talento y ese sello propio que le dabas a tus personajes… Pero más se extrañará tu presencia y luz en este plano preciosa… Dejas un legado excepcional como tu grandeza… En el cielo están de fiesta!! Vuela alto reina!! Un abrazo a todos tus seres amados 🙏🏻🤍✨🙏🏻🤍✨💫 Descansa en paz… Helena Rojo ♥️

