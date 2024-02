“Todos somos héroes”: José Luis Sixtos, un resiliente en la lucha contra el cáncer

En la vida hay batallas que nadie quisiera enfrentar y en este caso en la conmemoración del Día Mundial contra el cáncer, La Opinión charló con el ex zaguero de Cruz Azul y Puebla, José Luis Sixtos, quien vivió en carne propia la batalla para superar los estragos e implicaciones que representa encarar esta enfermedad que a nivel mundial es la primera causa de muerte con alrededor de 10 millones de defunciones.

En la charla, Sixtos no tiene reparo en señalar que las personas que enfrentan este terrible mal son héroes, independientemente de si logran salir adelante o no: “No se si uno pueda ser un ejemplo de vida, pero la realidad es que todos somos héroes, porque muchos no han sobrevivido y otros si, pero no se conocen sus casos porque no son conocidos. Quizá mi enfermedad generó notoriedad por jugar en Cruz Azul y en Puebla, pero sin duda creo que todos los que adquiere esta terrible enfermedad son un ejemplo de vida, al final todos son que han salido de esta terrible enfermedad y para todos, yo los llamaría héroes”, expuso.

El ex zaguero de la ‘Máquina Celeste’ escarba en sus recuerdos y resalta que aún cuando ya conocía el impacto de la enfermedad en el 2001, “todavía pregunté a los doctores si podía volver a jugar. Son cosas que uno no entiende, me tardó en caer el veinte y decía, pues yo quiero seguir jugando y si tengo que morir que sea en la cancha”, aseguró.

También añadió que “me hicieron una cirugía, me quitaron un testículo y en mi caso, solo les preguntaba a los doctores si iba a volver a jugar y lo hice, pero conforme me fui haciendo estudios los valores de la enfermedad se elevaron y tuve que empezar con las quimioterapias para poder erradicar el impacto de esta enfermedad”, precisó.

La importancia de los chequeos médicos

Sixtos expuso que después de sufrir la enfermedad, “uno debe aprender o a tener la cultura de los chequeos médicos, porque uno se hace la pregunta, ¿por qué a mi?, pero no hay respuesta más que encarar a la enfermedad. En mi caso me dieron un impacto de medicinas que afortunadamente por mi complexión física pude aguantar”, dijo.

Empero, el ex cruzazulino reveló que “los estragos son complicados, pues las quimioterapias generan vómitos y otras secuelas, por lo que te cuestionas de porque me dio la enfermedad y la respuesta está en la reacción de tu cuerpo”, dijo.

También recordó que en esa época el equipo Puebla cuando llegó como técnico el finado Tomás Boy le dijo que no entraba en planes, “entonces los gastos de la enfermedad corrieron por mi cuenta, pero como aún pertenecía a Cruz Azul, ellos después se portaron a la altura y me reembolsaron el dinero que pagué en todos los tratamientos”, aseguró.

Para concluir, José Luis Sixtos señaló que “para todos los enfermos de este mal cualquier día es una lucha mundial, porque hay que tener mucha fe, mentalidad y fuerza para superarlo y poder contarlo como una experiencia”, finalizó.

Los futbolistas que vencieron al cáncer

Cabe mencionar que otros jugadores a nivel mundial que vencieron al cáncer como el mexicano José Luis Sixtos, están los argentinos Jonas Gutiérrez, Carlos Roa y Germán ‘Mono’ Burgos, el neerlandés Arjen Robben, el francés Eric Abidal y el búlgaro Luboslav Penev, entre varios más.

La Liga Femenil MX en su intensa campaña en la lucha contra el cáncer de mamá como aquí antes de un partido de Mazatlán FC. Foto: Imago7/ Eduardo Reséndiz

