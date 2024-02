Deco le lanza flores a Rafa Márquez tras ser visto como posible sucesor de Xavi

El Barcelona está trabajando desde ya para tener un nuevo entrenador la próxima temporada tras la marcha de Xavi. Uno de los nombres que está en el tapete es el del mexicano Rafael Márquez.

Deco, quien tiene el cargo de director deportivo del Barcelona, afirmó que no se esperaba el anuncio de Xavi y que aún no han hablado con ningún entrenador, pero a Rafa Márquez si lo ha visto de cerca.

“De momento, no hemos hablado con ningún entrenador. Estamos asimilando la salida del míster. La decisión será del club. Las decisiones no son de una sola persona. El que venga tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón. No sigo mucho el trabajo de (Thiago) Motta porque no está en un equipo italiano de los que suelo ver. A Márquez sí, porque está aquí. Es un entrenador joven que se está creciendo delante de las dificultades. Estar aquí le hará mejor entrenador”, comentó Deco.

Deco detalló sobre cuáles pudieron ser las razones de la renuncia de Xavi y la crítica que pudo haber contribuido a esa decisión.

“Entiendo la frustración de Xavi al no sentirse valorado. Vino en un momento importante en el que debió ponerle mucha valentía. Dio la cara por el club. A partir de ahí, cada uno sabe hasta qué punto le afectan las cosas y si está dispuesto a aguantar o no”.

La dificultad del Barcelona para fichar nuevos jugadores

El dirigente portugués afirmó que el mercado de fichajes es difícil en la actualidad debido a la cantidad de equipos que pueden hacer grandes ofertas, a diferencia de su época como jugador cuando eran “Real Madrid, Barcelona, Manchester United y pocos más”.

“Hoy un jugador marca goles como Eto’o seis meses y están todos los clubs peleándose. Cuando el Barça salía al mercado hace 20 años tenía la competencia del Real Madrid, del Manchester United y poco más. Ahora todos los equipos de la Premier tienen capacidad para fichar. Y está el PSG. Y no existía un City tan potente como el de hoy. Pero el Barcelona sigue teniendo poder, podemos seducir a los jugadores y somos capaces de traer jugadores importantes”, destacó.

Sigue leyendo:

– FC Barcelona descontento con las declaraciones de Rafa Márquez tras el anuncio de Xavi Hernández

– Rafael Márquez tendría competencia como eventual reemplazo de Xavi en el FC Barcelona

– Rafa Márquez publicó un emotivo mensaje para Andrés Guardado por su despedida del Betis