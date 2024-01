Rafael Márquez tendría competencia como eventual reemplazo de Xavi en el FC Barcelona

La reciente eliminación del FC Barcelona de la Copa del Rey ha vuelto a activar los rumores sobre el futuro de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana y en esta oportunidad surgió un nombre diferente al de Rafael Márquez, quien hasta el momento había sido considerado como uno de los candidatos fuertes para ocupar ese lugar en algún momento.

Se trata del brasileño Thiago Motta, quien también cuenta con un pasado en el FC Barcelona durante su etapa de jugador y quien de acuerdo con diversos reportes de la prensa española contaría con el visto bueno de Deco, gerente deportivo del equipo catalán así como también del presidente de la entidad culé, Joan Laporta.

El FC Barcelona de Xavi Hernández viene de quedar eliminado de la Copa del Rey tras caer en la prórroga ante el Athletic Club en los cuartos de final, quedando sólo con vida en la Champions League donde disputarán los octavos de final ante el Nápoles, así como también en LaLiga en donde se ubican actualmente en el tercer puesto a ocho puntos del puntero, Girona.

El Athletic Club se quedó con una buena victoria ante el FC Barcelona a mediados de semana en los cuartos de final de la Copa del Rey en un partido que se jugó en San Mamés. (Luis Tejido/EFE)

De esta manera, el mexicano Rafa Márquez quien se desempeña como director técnico del FC Barcelona Atlétic (filial) quedaría fuera de carrera en la búsqueda de un eventual reemplazo para Xavi Hernández, quien a pesar de los constantes rumores de momento cuenta con el respaldo de la directiva del FC Barcelona para seguir en su puesto.

Sin embargo, las posibilidades del ex jugador mexicano no serían del todo nulas, ya que dentro del equipo catalán no descartarían utilizarlo en un caso hipotético de que Xavi Hernández no complete la temporada, siguiendo con la tradición de que el entrenador del filial asume las riendas del primer equipo en una situación como esa.

Así lo aseguraron en el programa El Larguero, quienes apuntaron que la opción de Thiago Motta sería activada si Xavi llegara a terminar la temporada pero no continuaría en su cargo para la siguiente. Ese parece ser el panorama más probable tomando en cuenta que el FC Barcelona se mantiene con vida en las dos competiciones más importantes y el entrenador cuenta con el respaldo de la directiva.

Xavi Hernández asumió las riendas del FC Barcelona en el 2021 y desde entonces el equipo catalán ha ganado un título de LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. (Quique García/EFE)

Thiago Motta con leve ventaja

En la disputa entre Thiago Motta y Rafael Márquez el brasileño cuenta con una pequeña ventaja al tener ya experiencia de haber dirigido en primera división. Lo hizo en Italia en donde comenzó su carrera como entrenador en el 2019 de la mano del Génova en donde estuvo durante una temporada. Luego dirigió al Spezia, también de la Serie A, durante una campaña.

Actualmente Thiago Motta se encuentra dirigiendo al Bologna que se encuentra en el séptimo puesto de la clasificación en el campeonato italiano después de 20 jornadas disputadas con marca de ocho victorias, ocho empates y cuatro derrotas sumando 31 puntos, apenas uno por debajo de los puestos para competición europea la próxima temporada.

