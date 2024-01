César Montes se perderá la visita del Almería al Real Madrid por molestias físicas

Cuando las cosas parecían comenzar a salir bien para César Montes el defensor mexicano sufrió un golpe en una rodilla que lo obligará a perderse el encuentro de este domingo cuando el Almería se enfrente ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

César Montes, de 26 años, no se ha recuperado de las molestias que tiene en la rodilla izquierda luego de recibir un golpe en ese lugar durante el último encuentro de su equipo que sacó un empate ante el sorpresivo líder de LaLiga, el Girona (0-0) el pasado domingo.

Y fue precisamente en ese encuentro que el defensor mexicano tuvo su mejor desempeño en una temporada que ha sido bastante irregular para el jugador que desde el domingo no ha podido participar en ninguno de los entrenamientos del Almería preparando el duelo ante el cuadro merengue.

El mexicano César Montes durante un momento del encuentro ante el Girona que terminó en un empate sin goles durante la pasada fecha del campeonato español. (JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images)

Es por ello que el entrenador del Almería, Gaizka Garitano, anunció que César Montes no será de la partido para el encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la jornada 22 del campeonato español en donde el Real Madrid buscará seguir al acecho del puntero del torneo, el Girona.

“César (Montes) es baja para este partido. El otro día se lesionó y no parece que sea algo muy grave, pero no se ha entrenado ni un día durante la semana y no está bien”, comentó el estratega del colista esta temporada en el campeonato español sobre la situación del defensor mexicano

César Montes ha disputado 11 de los 20 encuentros que lleva hasta el momento el Almería que no ha tenido la primera mitad de temporada esperada con seis empates y 14 derrotas sin todavía haber sumado su primer triunfo. Son los últimos con apenas seis puntos, cinco menos que el Granada.

El defensor César Montes marcando al delantero neerlandés Memphis Depay durante el encuentro que disputó el Almería ante el Atlético de Madrid el pasado 10 de diciembre. (Angel Martinez/Getty Images)

“Tenemos que reivindicarnos”

El director técnico del Almería, Gaizka Garitano, considera que el encuentro de este domingo es una buena oportunidad para sus dirigidos de hacer un buen papel ante un rival poderoso como el Real Madrid, lo que les permitiría reivindicarse en esta temporada que hasta el momento ha sido complicada.

“Lo que tenemos que hacer nosotros es reivindicarnos y mañana (domingo) competir. Creo que lo podemos hacer, ya lo hemos demostrado. Tenemos que demostrarlo y que se hable más de nosotros después del partido. Eso está en nuestras manos y vamos a ver si lo hacemos”, comentó el técnico.

Garitano también explicó por dónde pasa que el Almería pueda sacar un buen resultado del Santiago Bernabéu: “Que nosotros hagamos un gran partido, en la línea de lo que hicimos contra el Atlético de Madrid o contra el FC Barcelona. Que estemos en una versión muy buena nuestra y ellos no tenga su mejor día en cuanto a acertar”.

Sigue leyendo:

– Mallorca de Javier Aguirre evitó la derrota ante el Villarreal con un gol salvador en el último minuto

– Santiago Giménez y sus goles con el Feyenoord que lo acercan cada vez más a un récord en poder de Hugo Sánchez

– Joaquín Sánchez, leyenda del Betis se rinde en elogios para Andrés Guardado una vez que se anunciara su salida del club verdiblanco