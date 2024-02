Belanova anuncia gira de conciertos en Estados Unidos

El regreso de ‘Belanova’ ha generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente con el anuncio de llevar su gira ‘Vida en Rosa’ a Estados Unidos. Tras aproximadamente seis años de ausencia en lanzamientos musicales y conciertos, el grupo ha logrado no solo captar la atención en México, sino también emocionar a sus seguidores internacionales.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola compartieron la emocionante noticia: “ATENCIÓN: Belanova regresa a Estados Unidos con su VIDA EN ROSA TOUR. ¡Boletos a la venta este viernes 9 de febrero!”.

La venta de boletos dará inicio el próximo viernes 09 de febrero a través de una plataforma de venta de entradas estadounidense. Sin embargo, hasta el momento, se mantienen en reserva más detalles sobre el evento.

Sin embargo, tras el anuncio de que la agrupación pop visitará Estados Unidos en los próximos meses, varios usuarios de redes sociales expresaron su descontento por no considerar más fechas en México antes de dirigirse a otros países. Hasta ahora, solo han anunciado cuatro conciertos en territorio mexicano:

– Vive Latino 2024 – Ciudad de México – 16 de Marzo

– Pal Norte 2024 – Monterrey – 29 de Marzo

– Ciudad Juárez, Estadio Carta Blanca – 18 de abril de 2024

– Chihuahua, Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre – 20 de abril de 2024

Las redes sociales se inundaron con comentarios que cuestionaban la decisión de la banda: “Y México, ¿se supone que aquí los escuchan más, no?”, “Un poco malinchista esa Denisse como si no pudiera sacar tour en México”, “¿Qué onda con que ahora tantos artistas mexicanos estén yendo a EUA? ¿Demasiadas facilidades? Antes eso era impensable… ¿Economía? Ay no sé… Me pinta algo malo”. Sin embargo, hasta el momento, ni Denisse Guerrero ni sus compañeros se han pronunciado al respecto.

Vida en Rosa Tour: fechas y ciudades

• 24 de abril – San José, California

• 26 de abril – Inglewood, California

• 28 de abril – San Diego, California

• 08 de mayo – New York, New York

• 11 de mayo – Rosemont, Illinois

• 24 de mayo – El Paso, Texas

• 26 de mayo – Phoenix, Arizona

• 07 de junio – Miami Beach, Florida

• 08 de junio – Lake Buena Vista – Florida

• 20 de junio – Irving, Texas

• 21 de junio – Hidalgo, Texas

• 23 de junio – Houston, Texas

Denisse Guerrero revela razón de su retiro

Desde que Belanova se retiró de los escenarios, surgieron especulaciones entre los seguidores sobre una posible separación del grupo. En una entrevista con la revista Glamour, la vocalista Denisse Guerrero se sinceró por primera vez acerca del descanso que se tomaron del grupo musical.

“Esa desaparición era necesaria. Obviamente, en ese momento que me desaparecí no estaba en la situación ideal, sobre todo emocionalmente, y empecé con una crisis existencial”, explicó Guerrero. “Entender lo que puedo hacer por mí: no necesito a nadie más que me esté esperando, si estoy aquí en este mundo es por algo: mi naturaleza es crear y eso en sí es lo que le da sentido a mi vida, no el hecho de que otras personas me sostengan, yo desde adentro, sosteniéndome al sentirme completa”, enfatizó Guerrero.

Además de enfrentar problemas emocionales, Denisse Guerrero reveló que después del fallecimiento de su padre, se enfrentó a un problema de salud que pudo haber cambiado su vida: un tumor. Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor gigante, pesó casi dos kilos”, comentó Guerrero, “recuerdo que, cuando el doctor me dijo que había cincuenta por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno, me dije: ‘soy muy joven para morir, la vida vale la pena’”.

