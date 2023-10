Belanova regresa a los escenarios con el Festival ‘Bésame Mucho’

Tras cinco años sin publicar en Instagram, Belanova ha compartido el lineup del festival “Bésame mucho”, marcando su regreso a los escenarios. Aunque el evento se celebra en Austin, Texas, las esperanzas de sus seguidores en México se han incrementado, ya que circula un supuesto cartel del “Pa´l Norte” de este año en el que aparece la agrupación de electropop.



En diciembre de 2018, Belanova agradeció a sus seguidores a través de sus redes sociales oficiales por alcanzar millones de reproducciones en Spotify. Sin embargo, días después, la banda hizo su última publicación, dejando en incertidumbre a sus seguidores. Durante su ausencia, los fanáticos han convertido la escucha de sus canciones en un culto, especialmente el icónico tema “Rosa pastel”, muy popular entre las nuevas generaciones.



Aunque la banda siempre ha mantenido un cierto hermetismo, desde el pasado domingo, los fans estuvieron atentos a cualquier actualización del grupo, tras un video publicado por su líder, Denisse Guerrero. En el video, Denisse agradecía el amor de sus seguidores y prometía una noticia, lo que desencadenó diversas especulaciones sobre sus planes futuros.



Entre las especulaciones se barajaba la posibilidad de que Denisse anunciara un proyecto en solitario, pero también había esperanzas de que Belanova regresara. Y, de hecho, así fue, ya que la cuenta oficial de Belanova compartió el lineup del festival “Bésame mucho”, que se llevará a cabo en Austin, Texas, el 2 de marzo de 2024.



Belanova se unirá a otros artistas de música pop en El Circuito de las Américas, donde se llevará a cabo el festival, como Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Reik, Sin Bandera, Ha-Ash, Fey, Belinda, Aleks Syntek, Danna Paola, entre otros.



En la publicación, los fans celebran el regreso de Belanova y plantean diversas preguntas. Se cuestiona si la banda tiene planeada una presentación en México y si se unirán al headliner del festival “Pa´l Norte”, donde se ha especulado que Belanova sería una de las bandas principales, junto a artistas de renombre como Blink-182, Green Day, Lana del Rey y Keane. No obstante, esta información es extraoficial.

Durante varios años, ha circulado un rumor que sugiere que Denisse Guerrero, la vocalista de Belanova, podría ser la hija no reconocida de la icónica actriz cómica María Elena Velasco, conocida como La India María. A pesar de que estos rumores han persistido debido a un notable parecido físico entre Guerrero y Velasco, la cantante y compositora decidió poner fin a las especulaciones y aclarar la verdad sobre sus orígenes.



Para poner fin a estas especulaciones, Denisse Guerrero recurrió a su cuenta de Instagram, donde debutó hace unos meses con el objetivo de acercarse más a sus seguidores. Aunque no es tan activa en la plataforma como algunas celebridades, Denisse ha utilizado Instagram para aclarar varios rumores en torno a su vida y carrera, incluyendo las afirmaciones de que es hija de La India María.



La cantante publicó una fotografía de su madre cuando era joven. Las diferencias notables en la apariencia entre su madre y María Elena Velasco sirvieron como prueba concluyente de que no es hija de la icónica actriz cómica. Denisse enfatizó el marcado parecido físico que tiene con su madre, aunque se ha mantenido hermética acerca de la vida familiar y el nombre de su progenitora.



Con esta publicación en Instagram, Denisse Guerrero finalmente aclaró los rumores que la vinculaban con “La India María”. La imagen de su madre joven desmintió de manera contundente cualquier relación de parentesco con la famosa actriz, poniendo fin a una especulación que ha persistido durante más de una década y media en el mundo del espectáculo mexicano.

