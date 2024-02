EE.UU. ataca naves explosivas hutíes no tripuladas en Yemen

El Ejército estadounidense informó que atacó naves explosivas de superficie no tripuladas (USV, por sus siglas en inglés) operadas por rebeldes hutíes en Yemen, días después del inicio de una ola de operaciones conjuntas con Reino Unido para detener ataques contra el comercio marítimo internacional.

“Las fuerzas estadounidenses identificaron USV en áreas controladas por los hutíes en Yemen y determinó que presentaban una amenaza inminente para las naves estadounidenses de la Marina y para los buques mercantes en la región”, indicó el Mando Central (Centcom) en un comunicado en la red social X.

