Segundo día del juicio a Dani Alves: Joana Sanz y amigos del futbolista señalan que estaba muy borracho

El juicio a Dani Alves está en marcha y en el segundo día le tocó declarar a varios testigos, incluidos Joana Sanz, pareja del futbolista y a algunos amigos del jugador, como Bruno y Thiago.

Luego de que en el primer día la abogada de Dani Alves pidiera que el mediocampista declarara hasta el último día del juicio y que la denunciante ratificara la agresión sexual en el baño de la discoteca Sutton, el segundo día transcurrió sin mayores contratiempos.

Destacó este martes la llegada y declaración de Joana Sanz, aún esposa de Alves, quien arribó a la Audiencia de Barcelona en una camioneta negra, luciendo un traje igualmente oscuro y gafas, estuvo acompañada de tres hombres.

En su declaración, la pareja del ex del FC Barcelona recalcó que Alves llegó a su casa en completo estado de ebriedad, por lo que no quiso hablar con él en ese momento.

“Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama. No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente”, aseguró.

“Al día siguiente me dijo que estuvo con los amigos”, continuó.

La mujer también aclaró su estado civil y confirmó que siguen casados: “No he pedido legalmente el divorcio”, expresó.

Finalmente, desmintió la versión que circuló en la que supuestamente ella se enfadó porque él no le permitió acompañarla y recalcó que pasaban por un buen momento en su relación cuando sucedió esto.

Por su parte, Bruno, uno de los amigos que estuvo con Dani Alves el día de la presunta agresión sexual relató que desde antes de llegar a la discoteca Alves ya había bebido bastante.

“Estuvimos con varios amigos antes, comiendo y bebiendo copas, whisky. Después fuimos a tomar unos tragos y decidimos ir a Sutton. Fue el que más bebió“, aseguró.

Thiago, otro amigo, reforzó esta versión, explicando que desde más temprano en el día, Alves, él y tres hombres más (Ulises, Bruno y Daniel) fueron a comer y que “tomaron cuatro o cinco botellas de vino, y después pidieron una de whisky“. Después acudieron al local Nuba para tomar algunas copas. Se desplazaron en coche y condujo Bruno.

Ulises hizo segunda y contó lo de la comida cerca del mediodía y su visita posterior al local Nuba. Cuando se le preguntó cuánto bebió el futbolista no pudo dar una cifra exacta: “La cantidad no la sé, pero fue bastante: vino, whisky, etc.“, relató.

Vale recordar que, en su última versión, el futbolista aseguró que se encontraba muy borracho el día que se suscitaron los hechos, lo que se alegaba que podría ser una estrategia de la defensa para atenuar la sentencia del futbolista, ya que, según el artículo 20 del Código Penal, esto podría suponer una rebaja en la pena. Ahora, en el juicio las versiones de los amigos y la esposa del futbolista están reforzando esta versión.

Será este miércoles, cuando Dani Alves por fin declare en el tercer y último día del juicio; posteriormente, la justicia tendrá hasta 20 días más para anunciar su decisión.

