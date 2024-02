AMLO pide al periodista Tim Golden explicar el por qué retomó el tema del presunto vínculo del narco con su campaña de 2006

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al periodista Tim Golden de ProPublica que aclare el por qué retomó en un reportaje el tema del presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa con su campaña presidencial de 2006.

“A mi me gustaría que me aclarara el periodista, porque el podría ayudar mucho porque además es premio mundial del periodismo, dos veces, que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron porque estaba parece en Israel y lo trajeron”, dijo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador también invitó al periodista galardonado con dos premios Pulitzer a acudir a la conferencia mañanera para que relate cómo realizó la investigación.

“Lo invito aquí (a Tim Golden), le quiero hacer unas preguntas, que desde cuándo viene a México a tratar este asunto, por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y darlo a conocer en estos momentos”, insistió.

El mandatario mexicano dijo tener la hipótesis de que el reportaje de Tim Golden está relacionado con una “venganza” por la reapertura del caso del magnicidio del candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio.

“He andado buscando la explicación del por qué del ataque de un asunto que supuestamente se presenta en la elección del 2006 y que lo desechan desde hace muchos años, ¿por qué lo sacan?”, comentó.

“¿Saben que tengo como hipótesis? de que les molestó mucho, les preocupó algo que yo ni pensaba trascendente porque desde el principio hablé, desde que tomé posesión, que no era mi fuerte la venganza y que no iba yo a estar investigando a expresidentes, lo dije, además hasta se llevó a cabo una consulta y aunque la mayoría pidió que se investigara a los expresidentes, como no hubo participación suficiente, no fue vinculatoria”, señaló.

“Son tan perversos que piensan que uno actúa de la misma manera y estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra (Luis Donaldo) Colosio porque no se sabía, bueno yo no lo sabía, el presidente de México no sabía hasta hace tres meses, y tengo como principio, no mentir y no robar y no traicionar, no sabía que García Luna había ingresado al CISEN, a este sistema de espionaje, junto con Salinas en 1989 y no sabía que a él le toca, ya ascendido en el CISEN, ya como supervisor o jefe de operaciones en 1994, ir a buscar a liberar al que supuestamente fue el segundo tirador que trabajaba en el CISEN”, comentó.

El jefe del ejecutivo mexicano dijo que tras la reapertura sobre el magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994, la Fiscalía mexicana dio a conocer en enero de 2024 una orden de aprehensión contra un supuesto segundo tirador, que era agente de inteligencia del CISEN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y que al mismo tiempo el hijo de Colosio, Luis Donaldo, pidió el indulto para Mario Aburto Martínez, el asesino confeso del político priísta.

“Luego de eso viene la respuesta de la Fiscalía y yo creo que entonces mandan a buscar al periodista (Tim Golden) o a gente de la DEA actual o ya retirada que participó en ese tiempo con García Luna y que sí me investigaban”, precisó.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Crédito: Agencia Reforma

De acuerdo con lo publicado por el periodista estadounidense Tim Golden, exagentes de la DEA aseguraban que el Cártel de Sinaloa había aportado 2 millones de dólares para la campaña presidencial de 2006 del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.

“Están mintiendo constantemente, con ganas de hacernos quedar mal, así como este periodista premiado, agente de la DEA y muy vinculado a (Carlos) Salinas de Gortari. Ahora está saliendo mucha información, estuvo aquí de reportero, corresponsal del New York Times, y muy cercano a Salinas. No sé si sea cierto, pero hasta corría con Salinas. Entonces está muy relacionado con voceros del bloque conservador y al mismo tiempo con la DEA”, señaló López Obrador en su conferencia mañanera del martes 6 de febrero.

Hasta el momento el presunto vínculo del narcotráfico con López Obrador no ha sido demostrado, en tanto que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, afirmó que la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, le aseguró que dicha investigación dada a conocer por el periodista es un “caso cerrado”.

