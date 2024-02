La Opinión Hoy: Trump enfrentará juicios sin inmunidad

La Corte de Apelaciones para el Distrito de Washington DC determinó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial para enfrentar acusaciones y puede enfrentar un juicio por intentar modificar las elecciones de 2020. Jesús García, especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión nos acompañó hoy para darnos detalles sobre esta decisión.

“Esta Corte de Apelaciones para el Distrito de Washington DC señala justamente en esa decisión que Donald Trump no tiene inmunidad total por haber sido presidente como él reclama“, dijo Jesús García.

“A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal“, indica la decisión de un panel de tres jueces. “Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras era presidente ya no lo protege contra este procesamiento”.

El equipo legal del expresidente Trump presentará una apelación inmediata ante la Corte Suprema, confirmó Steven Cheung, portavoz del exmandatario. En ese tribunal hay otros casos relacionados con él, incluido si puede o no ser bloqueado en estados de la boleta electoral.

La decisión del tribunal de apelaciones es con relación al proceso judicial que enfrenta Trump en Washington, D.C., cuyo juicio ha sido retrasado en forma indefinida, debido a que el proceso en contra del republicano ha sido cuestionado en tribunales.

“Les conviene que la decisión no sea tan urgente que evidentemente puede avanzar el proceso electoral y entonces no hay una decisión al respecto, uno de los elementos muy importantes que aquí me gustaría señalar es que algunos de los expertos que están trabajando digamos directamente con este proceso de Donald Trump señalan que la corte por ejemplo cuando reciba el proceso no tardaría mucho porque no tendría que generar una nueva explicación jurídica sobre el tema, ya que la Corte de Apelaciones ya se encargó de explicar el proceso como tal y entonces la Corte Suprema lo que tendría que hacer es decidir específicamente ya sobre esta determinación del acorde de apelaciones si está de acuerdo o no con la juez, eso es un elemento muy importante porque la decisión, pues puede ser prácticamente expedida”, detalló García.

