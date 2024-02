La Opinión Hoy: En exclusiva, Patrick Mahomes evita polemizar sobre el arresto de su padre

El Super Bowl LVIII ya está en cuenta regresiva, el próximo domingo 11 de febrero los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevadas, para definir al campeón de la NFL. Ricardo López Juárez se encuentra ya precisamente en la capital del juego y nos contó cómo se está viviendo este espectacular evento

“Sí ya huele a Super Bowl, estamos a unos cuantos días y la semana del Super Bowl en Las Vegas, el histórico primer Super Bowl en esta ciudad, pues, fue recibida con lluvia, la tormenta que azotó a California se dejó sentir también por acá y la continuación de la tormenta, entonces estuvo lloviendo bastante durante todo el día”, describió Ricardo López Juárez.

Mahomes fue liberado este domingo con una fianza de $10,000 dólares.

También detalló que “el Opening Night, que es como el día de medios, donde se tiene acceso a todos los jugadores de ambos equipos, jugadores, entrenadores, hasta los dueños de los equipos, pero yo creo que la persona más interesante de este Opening Night es o era Patrick Mahomes, no solamente porque es el mejor jugador de LaLiga, es la mayor estrella que hay NFL, sino porque hace unos días su papá fue arrestado en Texas donde es originario, su papá fue pitcher de la Liga Mayores Pat Mahomes.y por eso hemos visto Patrick Mahomes en unos videos cuando iba a acompañando a su papá los estadios de béisbol, bueno su papá fue arrestado por terceras vez estaba tomándose algunas bebidas que no debía tomarse al volante y fue arrestado por tercera vez, y está encarando cargos que pueden llevar a una sentencia de hasta 10 años en prisión, porque son cargos por felonía, es una situación delicada entonces entre las decenas o cientos de preguntas que la prensa le hizo a Patrick Mahomes durante una hora de este Opening Night hubo preguntas simpáticas, preguntas del juego, preguntas interesantes, pero el único medio que le preguntó sobre este espinoso asunto y serio asunto del arresto de su papá fuimos nosotros La Opinión“

Se declaró culpable de un arresto anterior por un delito igual en Texas en 2018 y fue sentenciado a 40 días de cárcel, que cumplió los fines de semana.

“Mahomes no quiso meterse al tema, no quiso hablar, dijo lo mínimo y ningún otro reportero de los muchos que había ahí, ninguno le dio seguimiento al tema, yo no pude seguir cuestionando a Patrick al respecto porque tampoco se trata de molestar y obsesionarse con un tema dentro de muchos temas, pero creo que es un tema importante sobre todo porque puede ser una distracción para él”, apuntó López Juárez.

Patrick Mahomes Sr. tiene 53 años y jugó 11 temporadas en la MLB con los Minnesota Twins entre 1992 y 1996, con los Boston Red Sox de 1996 a 1997, dos temporadas más con los New York Mets en 1999 y el 2000; sus últimas tres campañas las pasó con Texans Rangers, 2001; Chicago Cubs, 2002; y Pittsburgh Pirates en 2003.

También jugó en la Japanese Central League con los Yokohama BayStars.

