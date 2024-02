La Opinión Hoy: AMLO califica de “calumnia” artículo sobre su campaña de 2006

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de calumnia un trabajo periodístico que señala que su campaña presidencial de 2006 fue financiado por el narcotráfico, desde su conferencia mañanera López Obrador respondió a lo publicado por el periodista Team Golden, del medio ProPublica, donde señala que agentes antidrogas de la DEA descubrieron una evidencia sustancial que el Cartel de Sinaloa había destinado dos millones de dólares a su campaña presidencial del 2006.

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y, si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

“Exactamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa como hemos visto, no solo en México, en el mundo está muy subordinada al poder en el caso de Estados Unidos. Tiene mucha influencia El Departamento de Estado y las agencia en el manejo de los medios y aquí también, pero este no hay ninguna prueba son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas”, dijo Andrés Manuel López Obrador

“Él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo, esto tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así en abstracto. ¿Qué no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?”, expresó.

El propio Golden, en entrevista para La Opinión, aseguró que el reportaje no tiene evidencias innegables contundentes de que se hicieron esas donaciones e invitó a la gente a sacar sus propias conclusiones, ya que no hubo un proceso judicial que llegará a validar esa información de forma definitiva y de hecho el caso ya se encuentra cerrado.

El mandatario mexicano reiteró que este tipo de información surge por el periodo de elecciones que se vive tanto en México como en Estados Unidos y pidió a la DEA aclarar lo relacionado con lo publicado por el periodista.

El artículo del periodista premio Pulitzer, que fue replicado por medios mexicanos hasta volverlo tendencia nacional, señala que Nicolás Mollinedo, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador, presuntamente habría pactado con integrantes de esta banda delictiva.

“Haber pruebas, ¿dónde están las pruebas?, vil calumniadores. Por eso es la crisis profunda, con todo respeto, en Estados Unidos, porque no quieren llevar a cabo una reforma de fondo que no aplique esta estrategia que se viene aplicando desde hace dos siglos para tratar a países vecinos de América o de otras partes del mundo con honrosas excepciones”, comentó.

El mandatario mexicano mencionó que incluso la DEA había señalado que no había elementos para probar que su campaña presidencial de 2006 fue financiada por el narcotráfico.

“¿Cómo es que se orquesta esto?, ¿qué no lo sabían sus agencias?, ¿son ajenas sus agencias?, tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto, ¿cuál es la investigación que hicieron?, ¿cuáles son sus pruebas?, pero no la DEA, el Departamento de Estado que ese es realmente el problema y es de tiempo atrás”, dijo.

