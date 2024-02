La Opinión Hoy: Senado avanza con plan migratorio

El Senado está a punto de concluir las negociaciones sobre el presupuesto suplementario solicitado por el presidente Joe Biden, el plan contendría acciones migratorias y se busca que se ha votado la siguiente semana. Jesús García, periodista especializado en Política Inmigración y Asuntos Nacionales de La Opinión, comentó sobre este importante asunto en el pódcast de “La Opinión Hoy”.

El proyecto original señala $61,400 millones de dólares para Ucrania y $14,300 millones para Israel apoyo humanitario en Gaza.

Alrededor del 50 por ciento de los recursos irían a la industria armamentista, al fin de mantener la producción de ayuda militar, confirmó entonces Shalanda D. Young, directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.

El plan contempla más de $13,000 millones para la frontera, de los cuales la mayor cantidad, $6,400 millones de dólares, irían destinados a la seguridad fronteriza en distintos frentes: $4,400 millones para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Lleva ya bastantes semanas, hay que recordar que el presidente Joe Biden presentó esta propuesta esta petición de presupuesto suplementario justamente para ayudar a Ucrania y a Israel (…) un poco más de 13 mil millones de dólares de ese presupuesto y adicional al presupuesto anual que tiene el gobierno de los Estados Unidos se destinaría también a la seguridad fronteriza, de ahí se agarraron los republicanos, hay que recordarlo para justamente impulsar y endurecer una agenda migratoria (…) porque bueno de algún modo restringiría las peticiones de asilo, por ejemplo bloquearía algunas otras protecciones adicionales, que son perdón a la deportación, que se aplican a ciertos programas y en este momento por ejemplo protegen a miles de personas de cinco países incluidos gente de Ucrania no por ejemplo”, aclaró Jesús García.

García agregó que “pues mira lo que quien ganan somos los ciudadanos estadounidenses porque no hay evidentemente un avance en el proceso y no serían muy buenas noticias si avanza el proyecto migratorio como se tiene planteado no serían muy buenas noticias para los inmigrantes, sobre todo inmigrantes de recién llegada, porque evidentemente habría muchas mayores restricciones adicionales a que bueno las protecciones que existen actualmente, podrían incluso alguna ser suspendidas y eso afectaría a miles de personas. Vamos a ver exactamente qué fue lo que lograron, pero por el momento lo que se tenía muy claro no era muy muy alentador, por ejemplo hoy mismo también la Cámara de Representantes aprobó una nueva ley para obligar a la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que sean descubiertos por manejar ebrios, cuando es una falta administrativa es decir tendrían que entrar a ciertos programas como cualquier otra persona que vive en los Estados Unidos como lo han incluso señalado algunos demócratas, 150 demócratas votaron en contra 59 a favor se aprobó esa reforma que todavía tiene que pasar también el tamiz del senado, pero es un poco para entender cómo está el contexto en general”

Seguir leyendo: