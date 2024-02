Nadia Ferreira le dedica un emotivo mensaje a Marc Anthony por su nuevo logro profesional

A solo unos días de haber celebrado su primer aniversario como marido y mujer, la modelo Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony emprendieron un viaje a Arabia Saudita que estuvo lleno de emoción y triunfos, algo que la uruguaya no dejó pasar desapercibido en redes sociales.

Y es que la finalista de Miss Universo 2021 recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un tierno mensaje a su esposo luego de que su Team Miami, compitiera en el Campeonato Mundial de la Unión Internacional de Motonáutica y lograra subir al podio por su triunfo.

“No podría estar más orgullosa de mi esposo y del @e1teammiami. Nos subimos al podio y nos llevamos el trofeo a nuestra casa, MIAMI”, escribió Nadia Ferreira en una publicación donde se deja ver junto a Marc Anthony de lo más sonrientes.

Dicho mensaje surge a solo unos días de que la reina de belleza y su esposo celebraran su primer aniversario de casados, motivo que los llevó a dedicarse tiernas palabras de cariño que resonaron por medio de las redes sociales y pusieron a temblar al público.

En el caso del puertorriqueño, la publicación incluyó una selfie nunca antes vista de la pareja en la que posan desde un vehículo con mirada coqueta a la cámara. “Feliz aniversario MI AMOR!! Que suerte la mía”, dijo el exponente de la salsa.

Por su parte, Nadia Ferreira celebró su primer año de casados con las siguientes palabras: “Feliz aniversario mi vida. Mi amor por ti y nuestra familia crece cada día más. TE AMO”.

Estas demostraciones de cariño no pasaron desapercibidas para el público, razón que convirtió la sección de comentarios en una ola de opiniones divididas donde las críticas no hicieron falta. Sin embargo, decenas de usuarios salieron en defensa de la pareja por medio de mensajes como: “Vivan y dejen vivir” y “Que sean muy felices por siempre, lo demás no importa”.

Seguir leyendo:

• Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron su primer aniversario de bodas con una cena romántica

• Nadia Ferreira presume su estricta rutina de ejercicio para una cinturita de reina de belleza

• Así es la mansión en la que Marc Anthony, Nadia Ferreira y su bebé pasaron el Año Nuevo