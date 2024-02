AMLO advierte a políticos de EE.UU. que “México no es piñata de nadie” tras rechazo del plan migratorio en el Senado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a políticos de Estados Unidos dejar de usar a México como “piñata” tras el fracaso del plan migratorio en el Senado estadounidense que permitiría cerrar la frontera y expulsar a más migrantes a territorio mexicano.

“Ayer hubo una votación en el Congreso de Estados Unidos y se rechazó una propuesta que presentó el presidente (Joe) Biden en materia migratoria porque todo es ya política electoral y quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio, como otros asuntos, para sacar raja en lo electoral”, declaró.

“México no es piñata de nadie, entonces vamos a estar pendientes”, comentó el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

López Obrador se refirió al fracaso del miércoles del proyecto de ley de seguridad fronteriza en el Senado de Estados Unidos, donde no consiguió los 60 votos necesarios para pasar a debate, con 50 votos en contra y 49 a favor.

La propuesta contemplaba expulsar a México a solicitantes de asilo y cerrar la frontera común si se superaba el umbral de 5,000 cruces irregulares en un día, pero los republicanos dejaron de respaldarla porque el expresidente Donald Trump (2017-2021) se pronunció en contra porque espera impulsar el tema en su campaña presidencial.

“Ayer ya se rechazó esa propuesta migratoria y la rechazaron, porque son de esas cosas surrealistas, los republicanos, era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas, se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan”, comentó al respecto el presidente mexicano.

La presión de Estados Unidos a México se ha elevado porque, además de los niveles récord de migración, con más de 300,000 cruces irregulares en diciembre pasado, este 2024 coinciden las elecciones presidenciales de ambos países.

Aún así, López Obrador consideró que “no hay nada que temer”.

“Es parte del tejemaneje de la política en tiempos electorales. La rechazaron (la reforma) porque quieren tener la bandera antiinmigrante en lo alto y, si llegan a un acuerdo, ya no pueden utilizar como bandera el tema migratorio”, argumentó.

El mandatario reiteró sus propuestas de regularizar a los migrantes mexicanos que llevan más de cinco años en Estados Unidos y aprobar un plan de desarrollo para países pobres de Latinoamérica.

Asimismo, el jefe del ejecutivo mexicano propuso a los integrantes del partido Demócrata o Republicano a animarse a regularizan la situación migratoria de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y a su vez realizar una ceremonia en la cual él acudiría, si es que lo invitan, donde los políticos estadounidenses se comprometan a cumplir con su promesa de campaña.

“Haber que partido se anima y no solo de palabra porque ha habido ocasiones que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección y ya no cumplen. Ahora tiene que ser una ceremonia, si me invitan yo voy cuando un partido se comprometa a eso, cualquier partido que sea, si se comprometen a regularizar a nuestros paisanos que trabajan honradamente, que aportan mucho al desarrollo de esa gran nación y que es injusto que no se les reconozcan esos derechos obtenidos y que se olvide que Estados Unidos es un país de migrantes, la grandeza de ese país desde su fundación pues se debe a los migrantes, ahora que estamos en campaña se está hablando del tema, eso sería lo consecuente”, concluyó.

Con información de EFE.

