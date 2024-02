Descubren un pozo en Sonora donde sicarios arrojaban restos humanos desde 2015

La violencia en el norte de México generada por los grupos del crimen organizado se puede percibir en la gran cantidad de lugares donde son enterrados, calcinados o abandonados los restos humanos de personas desaparecidas.

Uno de ellos fue descubierto recientemente por un grupo de madres buscadoras en la ciudad de Hermosillo, Sonora, luego de recibir una llamada anónima que les indicaba la zona exacta del hallazgo.

Al llegar al sitio, las integrantes del colectivo y autoridades locales revisaron seis pozos que se encontraban ahí, y uno de ellos emitía olores putrefactos, además de que de su interior salían moscas.

Debido a que el ancho del pozo es de solo 40 centímetros y tiene 77 metros de profundidad, revisaron su interior con tecnología de cámara de prospección, encontrando un número indeterminado de restos óseos.

Terminamos la jornada de búsqueda de Marco Antonio, mi hijo, y encontramos algo de esperanza.



En un pozo de 77m de profundidad estaba escondido el sueño, el sufrimiento y la esperanza de muchas familias.



Gracias a quienes nos informan para traer a nuestros hijos de vuelta. 🙏🏽 pic.twitter.com/KjjbOmEWQU — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) February 6, 2024

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que en el interior del pozo hay restos humanos calcinados, entre los cuales podría estar su hijo y los familiares desaparecidos de sus compañeras.

“Localizamos un pozo lleno de cuerpos, no sabemos la cantidad. Encontramos restos de no sé cuántas personas, ese es trabajo de la fiscalía y esperemos que lo haga lo más pronto posible, en un lugar donde pudiera estar mi hijo, el hijo de mis compañeras, no sabemos cuántas personas”, dijo la mujer en redes sociales.

Asimismo, indicó que el reporte anónimo que les dio la ubicación del pozo, refirió también que al menos desde el año 2015 están echando cuerpos humanos. “El lugar está completamente en putrefacción, el aroma salía afuera del pozo, en cuanto llegamos nos dimos cuenta de la magnitud del hallazgo por todas las evidencias”, indicó.

El día de hoy, lunes 5 de febrero, la @ComisionSonora, coordinó las acciones de búsqueda en campo con el Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, en la costa de Hermosillo, donde se analizaron seis pozos de gran profundidad; en uno de ellos, con medida de 40 centimetros de ancho pic.twitter.com/yKSLe4A1nN — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) February 6, 2024

Por último, informó que se están analizando las formas de ingreso al pozo para poder determinar las características y procedencia de los restos óseos.

Cabe señalar que en el estado de Sonora hay 4,360 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

