Galilea Montijo se sincera sobre la dura etapa que vive junto a su hijo Mateo

Galilea Montijo se enfrenta a uno de los retos más grandes dentro de su faceta como mamá; hablamos del periodo de cambios que vive su hijo Mateo como parte de su adolescencia. Y es que de acuerdo con la conductora, han surgido varios cambios dentro de su dinámica que la entristecen.

En una conversación cargada de emociones durante la más reciente transmisión de “Netas Divinas”, la famosa se dijo visiblemente afectada y conmovida por un relato en el que Paola Rojas comentó que uno de sus hijos le había pedido que no asistiera a sus partidos de fútbol para evitar las burlas de sus compañeros.

Esta petición no le fue extraña a la tapatía, quien detalló que su hijo Mateo también ha recurrido a este tipo de peticiones, algo que comenzó a surgir tras haber dado inicio a su periodo de adolescencia.

“Es horrible que te callen. A mí me pasa con Mateo en el futbol: Me dice ‘¡mamá no grites!’”, expresó Montijo, reflejando la complejidad de mantener el equilibrio entre el apoyo maternal y respetar los deseos de su hijo de mantener un bajo perfil en momentos importantes dentro de la vida del joven, quien ha demostrado gran pasión por el futbol.

Asimismo, Galilea Montijo apuntó que es un tema que ya ha abordado en terapia y que ha ido aprendiendo a manejar poco a poco: “Igual me dicen en terapia también: no te pongas al nivel de la conciencia de un niño”, dijo en medio del llanto.

“Porque claro, tú como mamá tratas de entender: ‘ ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué dice eso si sabe que para mí es lo más importante?”, cuestionó ante las cámaras del programa. “Ahora es el que me dice: ‘Mamá: no quiero aparecer en tele, no me lleves’. Me dice: ‘No, gracias’”.

Es así como Galilea Montijo abrió su corazón con sus fanáticos y demostró que no todo es miel sobre hojuelas dentro de su vida personal. Eso sí, a nivel amoroso, la también influencer vive una de las mejores etapas de su vida, pues recordemos que tras su divorcio de Fernando Reina Iglesias, inició un romance con el modelo español, Isaac Moreno.

Seguir leyendo:

• Galilea Montijo y el look gótico con el que puso a temblar las redes

• Galilea Montijo presumió sus curvas en un vestido pegadito y de aberturas peligrosas

• Galilea Montijo conquista Instagram con un vestido entallado y sin sostén