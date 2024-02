Para Adrián Chávez, el América está obligado a golear al Real Estelí

Sin exagerar, sabedor de que las distancias en el fútbol se han acortado demasiado, el ex portero del América, Adrián Chávez le dijo en entrevista telefónica a La Opinión, que el cuadro americanista está obligado a golear la próxima semana al Real Estelí de Nicaragua en el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf o de lo contrario serán válidas las críticas respecto a que la oncena mexicana subestimó a su adversario.

“Realmente mucha gente no sabe los viajes que se hacen para allá, creo en lo personal que se confiaron creyendo que iban a encontrar un equipo más débil y cuando se dieron cuenta les salió un león rasurado y que demuestra que deben poner atención de que a nivel mundial se han acortado mucho los niveles”, precisó

Chávez fue más allá en su análisis de los aspectos negativos que tuvo su ex equipo en la cancha del Real Estelí: “América creyó que era un equipo débil y no le tomó la importancia que se debía, sea el rival que sea, si tienes que pasarle por encima, pásale por encima y la verdad te puedo contar las experiencias de uno y aunque es complicado hablar de lo que uno paso, recuerdo que Leo Beenhakker nos decía, a mi no me importa que me anoten uno o dos goles, porque tenemos que irles a meter cinco o seis goles”, destacó.

También dijo que: “América por su nivel y jerarquia debió ir siempre al ataque, pero en cambio pasaron muchos problemas ante un rival que los sorprendió”, expuso.

¿Pareció que no analizaron a su rival y sobre todo al jugador que los hizo pedazos, Byron Bonilla?

Es otra de las cosas que tácticamente como técnico en el caso de André Jardine en los primeros cinco minutos debió detectar al jugador más peligroso de ellos y neutralizarlo, pero no pasó así. Creo que todo fue porque se subestimó a un rival en cualquier deportes ahí están las consecuencias, no lo subestimes, pásale por encima, porque debes prepararte para ser el mejor.

¿Una llamada de atención a tiempo?

Así es porque eso demuestra que no hay rival pequeño, sobre todo con un equipo donde no todos son profesionales, hay jugadores que buscan cualquier aparador para destacar y ahora este Byron Bonilla, te lo aseguro que más de diez equipos ya se fijaron en él.

🦅 ¡Buenas noticias para América! 🦅



🚨Luz verde para Javairo Dilrosun y @zaritzisosa tiene los detalles del posible debut del nuevo refuerzo azulcrema ⚽️



Entérate en #InsidersLigaMX 📲https://t.co/R412h38pso pic.twitter.com/puiT5CAUVL — TUDN USA (@TUDNUSA) February 9, 2024

¿Cómo cambiar el golpe de autoridad que recibió el América?

Si, porque ahora que vengan a México, si el América no le mete por lo menos cinco debe ser considerado fracaso y no porque no vayan a ganar, pero para recuperar la credibilidad deben golear a este adversario para mostrar autoridad y demostrar que se subestimó al rival.

Adrián Chávez aquí en la imagen con varios ex directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, adelantó que la próxima semana, las ‘Águilas’ están obligados a golear.Foto/Imago7/Germán García

Seguir leyendo:

–Piden en el América que no le den más oportunidades a Emilio Lara

–El técnico André Jardine respalda a Emilio Lara

–Travis Kelce revela como nació su amor por el América