¿Hubo conflicto entre Paunovic y Víctor Guzmán? El “Pocho” revela intimidades de las Chivas

Durante el Apertura 2023, las Chivas de Guadalajara afrontaron muchos problemas extradeportivos. Desde la polémica de Alexis Vega y Christian Calderón, hasta los presuntos conflictos internos entre Veljko Paunovic y Víctor Guzmán. Sin embargo, el “Pocho” aclaró su relación con su entrenador.

Durante la temporada pasada algunos medios reseñaron el presunto problema entre el mediocampista mexicano y Veljko Paunovic. Incluso algunos portales llegaron a afirmar que el futbolista azteca habría agredido a su entrenador y, como castigo, Guzmán fue relegado al banco de suplentes.

Sin embargo, Víctor Guzmán se encargó de desmentir estas versiones. En una entrevista en el podcast “Los Broudys”, el futbolista de las Chivas de Guadalajara aclaró aquellos rumores que se generaron durante el Apertura 2024.

“Pauno me sentó en un partido contra América o contra Toluca, decide no meterme por razones de él, yo nunca he cuestionado nada de eso. Siempre que terminábamos un entrenamiento los jugadores nos íbamos a bañar y el cuerpo técnico se quedaban jugando fútbol-tenis. Entonces en ese momento su auxiliar y Paunovic disputan una pelota en la red, él le pega a su auxiliar en la nuca y a él se le abre la ceja“, explicó Guzmán.

En este sentido, algunos medios comenzaron a hilar historias y a difundir que el futbolista de 29 años se habría ido a los goles con su entrenador. Víctor Guzmán agregó que no tuvo ningún percance por sus decisiones en el armado del equipo y sus exclusiones del once inicial.

ME CUESTA MUCHO CREERLO 🤔🔴⚪



De acuerdo con información del 'Fantasma' Suárez, la herida de Paunović en la ceja no fue un accidente jugando al Tennis, sino una agresión de Víctor 'Pocho' Guzmán 🤔#LigaMX #Chivas #Chivahermanos pic.twitter.com/VFy7lZTHoF — Linea Deportiva (@NacionDMX) October 4, 2023

“Como al siguiente partido no jugué o un día después no me metió todos empezaron a sacar que yo había golpeado a Pauno porque no me había metido o que teníamos problemas. Pero no, mis respetos para el señor, al último no me metió pero eran por sus decisiones, nunca tuvimos el mínimo percance entre él y yo o incluso una discusión, entonces asunto aclarado“, agregó.

Víctor Guzmán y su resurgir en la Liga MX

Para el Clausura 2024, el “Pocho” ha tenido más oportunidades dentro del campo. Víctor Guzmán vivió un complejo torneo Apertura, campaña en la que no pudo marcar ni un gol en más de 700 minutos dentro del campo.

Para esta nueva temporada Víctor Guzmán ha dejado atrás su sequía goleadora. El mexicano de 29 años ya acumula cerca de 400 minutos dentro del campo y pudo agitar las redes en dos ocasiones. El “Pocho” está recuperando la confianza de Veljko Paunovic y podría contribuir en esta campaña de reestructuración de las Chivas de Guadalajara con jugadores como Cade Cowell y Javier “Chicharito” Hernández.

