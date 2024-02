Cámara de Representantes prepara segunda votación de juicio político en contra de Alejandro Mayorkas

Después de que los republicanos perdieron a principios de esta semana en la votación para iniciar un juicio político en contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, trascendió que siete días después llevarán a cabo un segundo intento.

El martes pasado, cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas presentes para oponerse al “impeachment” en contra Mayorkas y el resultado final de la votación fue 214-216.

Previamente, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes había determinado que Mayorkas cometió graves delitos y faltas por su manejo de la frontera sur, situación que todavía continúa afectando a la nación ante el elevado número de inmigrantes que continúa ingresando al territorio.

En este sentido, al secretario de Seguridad Nacional se le acusa por “violación de la confianza pública” y “negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley” al no manejar debidamente la situación en la frontera limítrofe con México.

Sin embargo, los republicanos necesitan que la mayoría de los 219 miembros que tienen en la Cámara de Representantes voten contra los 213 demócratas que apoyan a Mayorkas.

Ahora bien, aunque se imponga la fuerza conservadora en la Cámara, es poco probable que se concrete el impeachment del secretario, pues en el Senado los demócratas son mayoría y tendrán la última palabra sobre su caso.

La fortaleza de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, para dirigir a los republicanos hacia una misma dirección también se pondrá a prueba durante la segunda votación del martes. (Crédito: Michael Reynolds / EFE)

De hecho, entre quienes apoyan a Mayorkas impera la idea de que los cargos que se le pretenden imputar no cumplen con el estándar de un delito grave o un delito menor.

Una carta bajo la manga que los republicanos utilizarán en la segunda votación será el retornó a Washington de Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, quien después de haberse sometido a tratamiento contra el cáncer podría representar un sufragio importante para lograr el juicio político tan anhelado por los conservadores.

Bajo este planteamiento, en caso de que los sufragios determinen que secretario de Seguridad Nacional debe someterse a juicio político, entonces sería el primer miembro del gabinete en ser acusado desde 1876.

“Sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado”, señaló al respecto el funcionario previo a la primera votación en su contra.

Sigue leyendo:

* Republicanos fracasan en la Cámara de Representantes y no logran destituir al secretario Mayorkas

* El secretario de Seguridad Nacional aceptó testificar en intento de juicio político en su contra

* Organizaciones que defienden a inmigrantes rechazan ‘impeachment’ a Mayorkas iniciado por republicanos