Feyenoord piensa en la Europa League y se guarda a Santiago Giménez ante el Sparta Rotterdam

Aunque Santiago Giménez no pasa por su mejor momento futbolístico en el Feyenoord decidieron darle descanso este domingo para intentar contar con él al máximo de sus condiciones de cara al partido que sostendrán el jueves ante la AS Roma correspondiente a la Europa League.

El delantero mexicano presenta una sobrecarga muscular por lo que el director técnico del Feyenoord, Arne Slot, decidió a última hora dejarlo por fuera del encuentro que su equipo disputó este domingo ante el Sparta Rotterdam por la jornada 21 de la Eredivisie de los Países Bajos en donde marchan segundos.

El “Bebote” acumula cinco partidos consecutivos son poder agitar las redes lo que ha encendido las alarmas en el Feyenoord que tiene en el delantero mexicano su principal arma ofensiva. Sin embargo, en este bajón de Santiago Giménez su equipo se las ha arreglado para conseguir buenos resultados.

El director técnico del Feyenoord, Arne Slot, saludando al delantero mexicano Santiago Giménez luego de ser sustituido en un partido del campeonato de los Países Bajos. (Patrick Post/AP Photo) Crédito: Patrick Post | AP

“Las estadísticas confirman que todavía trabajar duro, no hace menos, pero no se puede dar una respuesta del 100 por ciento sobre eso (su sequía). En todas partes del mundo los jugadores estrellas tiene períodos de malas actuaciones”, comentó recientemente Slot sobre el momento del mexicano.

Desde que anotó un gol por última vez, el pasado 14 de enero en la reanudación del campeonato neerlandés en el empate (2-2) que sacaron ante el NEC Nimega, los dirigidos por Arne Slot han sumado un total de cuatro victorias y un empate entre el torneo local y la Copa de los Países Bajos.

Pero más allá de eso, en el Feyenoord confían en un pronto despertar de Santiago Giménez y este jueves sería un buen momento para que el atacante mexicano se reencuentre con el gol en el choque ante la AS Roma correspondiente a la ida de los playoffs de la Europa League. Los neerlandeses lograron su pase a este torneo luego de quedar terceros en la fase de grupos de la Champions League.

El delantero mexicano Santiago Giménez ha sido blanco de constantes críticas por su bajo rendimiento en los últimos encuentros del Feyenoord. (Olaf Kraak/AP Photo) Crédito: Olaf Kraak | EFE

No paran las críticas contra Santiago Giménez

Desde que comenzó la sequía goleadora para Santiago Giménez el delantero mexicano ha sido blanco de constantes críticas por su desempeño, las más reciente llegaron cortesía de Aad de Mos, ex jugador y entrenador que estuvo al frente de Ajax y PSV Eindhoven, entre otros.

Durante una entrevista con el portal Trouw, el neerlandés fustigó al mexicano del que aseguró que “no es un verdadero talento”, ya que no ha podido salir del mal momento que está atravesando sin poder marcar en los últimos cinco encuentros disputados.

“Son jugadores de fútbol promedio que, por suerte en el casino, terminaron en un planeta al que no pertenecen. Las cosas van bien por un tiempo y luego todos las siguen. Pero en cuanto las cosas empeoran no pueden recurrir a su talento y eso no se puede resolver sólo con la ética laboral”, aseguró.

Sigue leyendo:

– Javier Aguirre y su Mallorca se reencontraron con la victoria en LaLiga después de cinco partidos al vencer al Rayo Vallecano en un partido que se definió en el último suspiro

– Guillermo “Memo” Ochoa cambia de director técnico en el Salernitana luego de la destitución de “Pippo” Inzaghi en medio de los malos resultados

– Rafa Márquez recordó cómo fue una fuerte discusión que protagonizo con Lionel Messi durante su etapa como jugador del FC Barcelona: “No somos los mejores amigos”