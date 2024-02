Taylor Swift dedicó un emotivo mensaje a sus fans en Japón: “Los extrañé mucho”

Taylor Swift se despidió de sus fans en Japón. Esta semana, la cantante estadounidense de 34 años edad ofreció cuatro shows seguidos en Tokio, donde tenía cinco años sin presentarse, y les dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecerles por el apoyo.

La intérprete de “Cruel Summer” compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de agradecimiento para sus fanáticos en Tokio. “Esos 4 shows en el Tokyo Dome fueron maravillosos”, aseguró.

“Los extrañé mucho a todos y me encantó estar en el escenario retozando con mis compañeros intérpretes y la banda nuevamente. Gracias a todos los que viven en Tokio y sus alrededores, y a todos los que viajaron por todas partes para estar allí con nosotros”, agregó.

Taylor acompañó el mensaje con varias fotos de los mejores momentos durante sus shows en Tokio.

Pequeños tropiezos

Esta semana, Taylor Swift empezó la segunda etapa de su The Eras Tour en Japón, donde ofreció cuatro shows, en los que tuvo algunos tropiezos.

En su primer show en la capital japonesa casi se resbala de la silla que usa para la coreografía de “Vigilante Shit”.

Swift perdió el equilibrio al dejarse caer sobre la silla que utiliza para la coreografía y quedó fuera de su marca, por lo que tuvo que ajustarla.

Aunque el percance fue casi imperceptible, muchos de sus fans se dieron cuenta y lo comentaron en X. Algunos aseguraron que sus sentadillas la salvaron de caer al suelo.

El viernes en la noche, la cantante de 34 años de edad casi se cae mientras se bajaba del techo de la cabaña que utiliza en el segmento de Folkore en el show; sin embargo, se tomó el tropiezo con humor.

“Casi me caigo de la cabaña de Folklore, pero no lo hice y esa es la lección”, le dijo a la multitud entre risas. “Mi vida pasó ante mis ojos. Todo está bien, todo está bien, todo es genial. Estoy tan feliz de no haberme caído de la cabaña Folklore, ya sabes a lo que me refiero. Qué gran noche en Tokio”, agregó.

Esta semana, Taylor Swift comenzó la segunda etapa de su The Eras Tour en Tokio, Japón, donde ofreció cuatro shows. La gira seguirá por Australia, Singapur, Francia, Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

The Eras Tour comenzó en marzo de 2023 en Estados Unidos con 53 fechas. En agosto tocó puerto por primera vez en América Latina con cuatro shows en México, tres en Argentina y seis en Brasil.

En diciembre, Taylor Swift rompió el Récord Guinness de la gira musical con mayor recaudación de la historia al recaudar más de mil millones de dólares con su The Eras Tour, lo que la convirtió en la gira más lucrativa de la historia.

La gira llegará al streming

The Eras Tour Film llegará a Disney+ el próximo 15 marzo. Este miércoles, Taylor Swift compartió la noticia a través de sus redes sociales.

“Estoy encantada de hacerles saber que he encontrado una casa en streaming para The Eras Tour Concert Film, y que la casa será @disneyplus. Por primera vez estaremos mostrando todo el concierto”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La película sobre la gira más grande y lucrativa de Taylor Swift que llegará a Disney+ incluirá cinco canciones adicionales que no incluía la versión de cines ni la edición digital disponibles en otras plataformas de streaming.

Hasta el momento, no se conoce el nombre de todas las canciones adicionales, sólo se sabe que una de ellas será “Cardigan” y que serás temas acústicos en su mayoría.

The Eras Tour Film llegó al streaming el pasado 13 de diciembre, día en el que cumpleaños la cantante. Esta versión de la película incluyó tres canciones adicionales: “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”.

