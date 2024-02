Taylor Swift llegó a tiempo al Super Bowl para apoyar a Travis Kelce

Tras un largo viaje desde el otro lado del mundo, finalmenten, Taylor Swift llegó al Super Bowl. La cantante de 34 años de edad se encuentra en el Allegiant Stadium de Paradise, en Nevada, para apoyar a su novio Travin Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

La intérprete de “Cruel Summer” llegó al estadio acompañada por sus amigas, la actriz Blake Lively y la rapera Ice Spice, y sus padres, Scott y Andrea Swift.

La cantante lucía una camiseta negra y una chaqueta roja de los Kansas City Chiefs apoyada sobre uno de sus hombros.

Taylor llegó a la ciudad de Los Ángeles el sábado. Ayer, un avión privado de la compañía VistaJet, en el que viajaba la intérprete, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Contario a lo que muchos creían, Taylor Swift llegó a tiempo al Allegiant Stadium para apoyar a su novio Travis Kelce en el partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

La aparición de Taylor ocurre luego de varios días de conciertos en Tokio, Japón, como parte de la segunda etapa de su The Eras Tour, que arrancó el miércoles en el país asiático con cuatro shows.

Pequeños tropiezos

Esta semana, Taylor Swift empezó la segunda etapa de su The Eras Tour en Japón, donde ofreció cuatro shows, en los que tuvo algunos tropiezos.

En su primer show en la capital japonesa casi se resbala de la silla que usa para la coreografía de “Vigilante Shit”.

Swift perdió el equilibrio al dejarse caer sobre la silla que utiliza para la coreografía y quedó fuera de su marca, por lo que tuvo que ajustarla.

Aunque el percance fue casi imperceptible, muchos de sus fans se dieron cuenta y lo comentaron en X. Algunos aseguraron que sus sentadillas la salvaron de caer al suelo.

El viernes en la noche, la cantante de 34 años de edad casi se cae mientras se bajaba del techo de la cabaña que utiliza en el segmento de Folkore en el show; sin embargo, se tomó el tropiezo con humor.

“Casi me caigo de la cabaña de Folklore, pero no lo hice y esa es la lección”, le dijo a la multitud entre risas. “Mi vida pasó ante mis ojos. Todo está bien, todo está bien, todo es genial. Estoy tan feliz de no haberme caído de la cabaña Folklore, ya sabes a lo que me refiero. Qué gran noche en Tokio”, agregó.

Esta semana, Taylor Swift comenzó la segunda etapa de su The Eras Tour en Tokio, Japón, donde ofreció cuatro shows. La gira seguirá por Australia, Singapur, Francia, Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

The Eras Tour comenzó en marzo de 2023 en Estados Unidos con 53 fechas. En agosto tocó puerto por primera vez en América Latina con cuatro shows en México, tres en Argentina y seis en Brasil.

En diciembre, Taylor Swift rompió el Récord Guinness de la gira musical con mayor recaudación de la historia al recaudar más de mil millones de dólares con su The Eras Tour, lo que la convirtió en la gira más lucrativa de la historia.

