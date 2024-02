Héroes en el Inland Empire: Instituto de derechos civiles cuenta las historias de activistas latinos en la region

En febrero pasado, informábamos de la reciente formación de Inland SoCal Creative Corps, un programa regional de concesión de subvenciones patrocinado por la Fundación Comunitaria del Inland Empire (IECF) y también por el Consejo de Artes del Condado de San Bernardino, el Consejo de Artes del Desierto de California y el Consejo de Artes de Riverside.

Decíamos que el propósito del proyecto es apoyar a los artistas y profesionales de la cultura de la región cuya creación está relacionada con la participación cívica, la justicia social, el medio ambiente y la salud pública, para que con esa ayuda puedan avanzar sus proyectos.

IECF organiza y apoya a iniciativas sin fines de lucro que son dirigidas y sirven a la comunidad afroamericana y latina.

Y acotábamos la importancia que ello significa para las comunidades de color y de bajos recursos, especialmente para las latinas – que constituyen el 44% de la población – y las afroamericanas.

Recientemente, se anunció que la organización sin fines de lucro Civil Rights Institute del Inland Empire (CRIISC) era uno de los beneficiarios. CRIISC, ente dirigido por Sabrina González, y que inició sus programas públicos en enero de 2022, ha presentado entre otros el proyecto “Héroes locales: Activistas de derechos civiles de Inland Empire arrojan luz sobre una misión vital”.

CRIISC es activo en la población residente del lado este de Riverside, el lado oeste de San Bernardino y Moreno Valley.

Tal como lo establece en sus sitios en internet, este Instituto de Derechos Civiles del Inland Empire en el sur de California recopila, presenta y archiva las historias de derechos civiles de nuestra región. Su meta es, de tal manera, reunir a quienes bregan por la equidad y la inclusión en la sociedad de los grupos que a lo largo de nuestra historia fueron discriminados, marginados o despreciados.

El proyecto de CRIISC “Héroes locales” conecta a los residentes actuales y pretéritos de la región con aquellos que a lo largo de los años lucharon por los derechos civiles, y celebrarlos mediante una combinación de tres componentes diferentes, como escribe Sabrina González: “historias orales, una serie de cortometrajes basados en las historias orales y una exposición… derivada de las historias y materiales orales”.

Todo el trabajo de CRIISC se presenta en inglés y en español.

De tal manera, la comunidad conocerá de cerca a estos “héroes” y sus miembros, especialmente los jóvenes quienes con un sentimiento de orgullo tendrán un aliciente para emularlos y a su vez embarcarse en la lucha por los derechos.

El proyecto cuenta con la participación de organizaciones culturales locales y generales, como

El Riverside African American Historical Society (RAAHS), M&L Hong Foundation, Latino Network, NAACP, The Group, Wingate Foundation y varias organizaciones fraternales negras.

Una vez iniciado el proyecto, la difusión del mismo se amplió también mediante colaboraciones con organizaciones adicionales, tales como UCR ARTS, Fox Theater Foundation, Black Voice News, Empower U Edutainment, Little Gallery of San Bernardino, Museum of Riverside, Sherman Indian High School and Museum.

En este contexto cabe el proyecto “Still I Rise: la lucha de los afroamericanos del Inland Empire por la justicia”. El contenido del proyecto está basado en las historias recopiladas en comunidades locales, incluidas el Este de Riverside, Rubidoux/Belltown, Edgemont y Sunnymead en el Moreno Valley, así como el oeste de San Bernardino; y vecindarios que servían a la Base Aérea Norton.

Por supuesto, el nombre hace alusión al poema homónimo de Maya Angelou que finaliza “Con los talentos que mis ancestros dieron, / Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. / Me levanto / Me levanto / Me levanto.

La exhibición trata de la historia de la comunidad afroamericana en la zona, especialmente en los barrios históricamente marginados, desde la Gran Migración – cuando desde 1910 y por medio siglo, seis millones de afroamericanos abandonaron el Sur rural y buscaron reconocimiento en el resto del país..

Fiel a la realidad, la exhibición enfatiza la lucha de esta comunidad contra la adversidad y la discriminación que encontraron en sus nuevas áreas, donde para poder prosperar utilizaron el sentido de la comunidad, la autosuficiencia, el respeto al trabajo, el reconocimiento de la educación y otros medios.

Para ello, utiliza los medios tradicionales de las exhibiciones artísticas más elementos como tres mapas interactivos de historias, que utilizan sonido y video para ayudar a los visitantes a comprender el sentido histórico.

Se asociaron en el proyecto la publicación Black Voice News y de la Sociedad Histórica Afroamericana de Riverside (RAAHS).

Las exposición de la organización son gratuitas.

En un año de actividad, CRIISC organizó 225 eventos comunitarios y creó una red de colaboración con 40 organizaciones locales.

Asimismo, CRIISC presenta una exhibición de las obras del fotógrafo David Bacon, quien en “Los Trabajadores de Coachella, Imágenes de la comunidad de trabajadores agrícolas”, “explora el trabajo, la diversidad y la justicia social entretejidos en el tejido de este fenómeno cultural”, según el póster alusivo.

También está en preparación para “I’m Grateful Thorns Have Roses”, “Agradezco que las espinas tengan rosas”, una exposición conjunta con Little Gallery de San Bernardino con el trabajo de 16 fotógrafos del la parte oeste de San Bernardino.

“En el clima actual de borrado del pasado, prohibición de libros, negación de la historia y exclusión, es cada vez más importante alzar todas las voces y oponerse a la intolerancia. El arte de práctica social ayuda a motivar a las comunidades hacia un objetivo común”, escribe González en un documento.

Entre estas actividades, los talleres artísticos y otros eventos de apoyo al arte comunitario, CRIISC y por su intermedio Inland SoCal Creative Corps y todas las organizaciones con o sin fines de lucro colaboran para un futuro mejor.

