Con polémica de por medio, el Real Madrid derrota 0-1 al RB Leipzig en octavos de la Champions League

El Real Madrid sacó un triunfo sufrido en Alemania en el duelo de ida de octavos de final de la Champions League frente al RB Leipzig en la Red Bull Arena y no estuvo exento de polémica, debido a que el equipo local vio anulado un gol a los dos minutos de juego.

Con un gol de Brahim Diaz, el Real Madrid rompió el candado de un partido en el que no encontraban la brújula. El marcador terminó 0-1, pero es suficiente para encaminar al cuadro blanco, que este martes salió de negro, a la siguiente ronda del torneo, aunque tendrá que conservar su ventaja en el Santiago Bernabéu el 6 de marzo cuando se dispute el juego de vuelta.

El partido empezó calientito, ya que el VAR anuló un gol a Sesko apenas al minuto 2 por la intervención de un jugador adelantado. La jugada fue dudosa puesto que el futbolista señalado era Benjamin Henrichs, quien ni siquiera tocó el balón, pero el silbante, después de revisar las cámaras, consideró que intervino en la jugada al tocar al guardameta merengue, por lo que la anotacion que probablemente hubiera cambiado el rumbo del partido fue invalidada.

Luego de esto, el Leipzig se adueño de juego en la primera mitad y puso contra las cuerdas al Real Madrid, que no encontraba su mejor forma y lucía incómodo en el campo de los alemanes; sin embargo, los locales no lograron subir al marcador su dominio.

Para la segunda mitad, el Real Madrid salió a la cancha con otra actitud y rápidamente marco el tanto que les dio tranquilidad y les permitió manejar el partido.

Al 48´fue cuando el marroquí Brahim Diaz se quitó a varios defensores con un par de regates y amagues y lanzó un zapatazo desde los linderos del área y puso el esférico en la escuadra, cruzando el balón de lado a lado y penetrando la portería defendida por Gulácsi, quien poco pudo hacer para evitar el gol.

El marcador ya no se movió, pero pese a la victoria el partido no fue sencillo para el Real Madrid, ya que el portero Andriy Lunin debió emplearse a fondo para evitar la caída de su marco y tuvo cerca de 10 intervenciones clave para conservar el cero en su meta.

Brahim salió del partido con molestias musculares, pero feliz

El autor del gol no pudo terminar el partido, ya que salió de cambio por molestias musculares para evitar una lesión mayor; sin embargo, el jugador concedió entrevistas al final del partido y dijo estar optimista de que no sea nada grave, además de resaltar su felicidad por firmar el gol.

El 21 merengue salió al minuto 84 y poco después relató que sintió “un golpe” en el partido y que no sabe si se le “subió el sóleo” de la pierna derecha, por lo que se someterá a exámenes médicos y que confía en que no sea “nada (grave)”.

”Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada”, explicó para Movistar Plus.

El volante firmó un gran gol al regatear a cuatro jugadores y disparar desde lejos al poste contrario; una acción que desgranó tras el partido. ”Recibo la pelota, hago el primer amague, veo que ellos tienen miedo a entrar… y la meto a la escuadra. Un gol bonito”, dijo. ”Muy contento por poder ayudar al equipo por el gol y por el trabajo del equipo a pesar de las bajas, seguimos demostrando que somos un gran equipo”, añadió.

El atacante analizó la victoria en la ida de semifinales de la Liga de Campeones y se mostró confiado en que para la vuelta sí tendrán más puntería.

”Tuvimos oportunidades. Ellos también. Ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta, pero hemos hecho un gran partido. Las tuvimos y las marcaremos en la vuelta”, concluyó.

