El ‘Conejo’ Pérez invitó a Carlos Vela para jugar en Cruz Azul desde hace cinco años

Del otro lado de la línea telefónica Oscar ‘Conejo’ Pérez para atender la llamada de La Opinión y señalar sin el ánimo de lucirse o pararse el cuello, de que la opción de que pudiera jugar el internacional mexicano Carlos Vela no es de ahora, sino que ya había existido interés desde hace cinco años, “justo cuando iba acabando la pandemia tuve la oportunidad de charlar con Carlos Vela y le pregunté si no tenía interés en jugar para Cruz Azul”, dijo el ex guardameta cruzazulino.

En la charla que nos permitió entablar, el popular ‘Conejo’, uno de los consentidos de los aficionados cementeros, también expuso sobre el tema de Vela que: “yo hablé con él hace varios años, no estaba en el puesto, quiero aclararlo porque luego se cuelgan de la enfermedad, hablé con él cuando apenas empezaba la pandemia y dijo que no en ese momento, estamos hablando de hace varios años, pero lo tenía claro, la tranquilidad que tiene allá, la calidad de vida para su familia es otra, quizá ahora lo pensaba, pero no se ahora, desconozco si puede venir, quizá sí, pero en ese momento no lo sé”, destacó.

Frente a estas declaraciones del ex director deportivo de la organización cementera, habría que señalar que fuentes allegadas a la actual directiva le confirmaron a esta casa editorial que Vela no aceptó la oferta celeste debido a que priorizó la estabilidad social de su familia, tal como fue el argumento de hace casi cinco años cuando Oscar Pérez todavía sin ser miembro de la directiva del equipo de La Noria, buscó convencer al cotizado artillero mexicano.

¿Bajo tu gestión hubo oportunidad de traer a algún jugador de alto nivel, de los que antes traía Cruz Azul?

Sí hubo algunos de renombre, pero al final no se dio la opción, pero ni hablar, ahora se ha especulado mucho de Carlitos Vela, habría estado muy bien que viniera a Cruz Azul, yo alguna vez hablé con él y sabía que él estaba bien ahí, muy cómodo, muy contento allá, la calidad de vida me lo dejó muy en claro y hoy no sé, porque muchas veces se generan rumores para encarecer al jugador, se juega un poquito de todo.

¿Está para campeón ahora Cruz Azul?

No lo sé, sería muy aventurado decir eso de mi parte, lo único que se es que han tenido un buen inicio, lo único que les deseo es lo mejor, sigo pensando lo mejor para Cruz Azul.

Mientras tanto, Óscar Pérez, consciente de que para poder hacer frente a un reto como el conferido el semestre en la directiva cementera requiere de mayor preparación, se alista con un master de alta especialidad en gestión deportiva en el Johan Cruyff Institute en la CDMX.

El ex director deportivo de Cruz Azul Óscar Pérez dio detalles del interés que la ‘Máquina Celeste’ tuvo por el internacional Carlos Vela. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

