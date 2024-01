Chivas de Guadalajara reveló que descarta el fichaje de Carlos Vela para el Clausura 2024

Las Chivas de Guadalajara dejaron todo en el mercado de fichajes con la incorporación de Javier “Chicharito” Hernández, así lo detalló el presidente del club, Amaury Vergara, al indicar que ya no tendrán otra incorporación para el Torneo Clausura 2024 de la Liga Mexicana. Con esa afirmación deja en claro que descartaron la llegada de Carlos Vela a la plantilla rojiblanco.

El directivo de las Chivas reveló que por el momento no tiene contemplado adicionar al exfutbolista de Los Angeles Futbol Club de la Major League Soccer (MLS), pero tampoco cerró la puerta para tratar de ficharlo en un futuro.

“Sé a qué fichaje te refieres, no es uno que estemos buscando (Carlos Vela). Es un gran jugador, aquí es su casa, hemos estado en contacto en otros momentos, pero por el momento el plantel está completo, por el momento celebramos un gran fichaje y no es necesario de momento”, declaró Vergara a TUDN.

No habrá naturalizados en las Chivas

El presidente del club rojiblanco, Amaury Vergara, volvió a mencionar el tema sobre los jugadores naturalizados mexicanos y aclaró que no habrá posibilidad de que alguno de ellos llegue al club mientras él esté en su gestión.

“Por lo menos en mi gestión, no va a ocurrir, no habrá naturalizados para Chivas, respetaremos los estatutos, parte del acuerdo para que los socios trajeran a mi padre como el nuevo dueño es que mi padre respetara los estatutos, lo que sí es que en los últimos años se ha abierto la posibilidad de más mexicanos en el mundo, hemos puesto atención para encontrar talento dondequiera que esté, vendrán mexicanos con una parte de su cultura diferente, para aportar al vestidor, pero no habrá naturalizados”, sentenció.

Ilusión con Chicharito Hernández

Sobre la llegada de Javier “Chicharito” Hernández mostró máxima ilusión por su gran regreso al Rebaño Sagrado. Después de la presentación oficial de Chicharito como nuevo refuerzo, Vergara señaló que su incorporación en significativa para la historia del club.

Javier “Chicharito” Hernández fue presentado oficialmente en Chivas de Guadalajara. Foto: EFE/ Francisco Guasco.

“Para mí, una de las mejores películas de Chivas, de las más grandes que han existido en el club, es un guion maravilloso, ha sido una gran lección y quizás enaltecer a los que nos han dado tanto, no puede haber una mejor historia para Chivas, el canterano que salió de casa para conquistar el mundo del futbol y regresó para contarlo, esa película me tiene muy contento”, dijo con mucha ilusión.

LAFC tienen intención de quedarse con Carlos Vela

Desde la llegada de Carlos Vela a la MLS, se ha convertido en uno de los delanteros más destacados del torneo estadounidense. El mexicano siempre fue considerado como uno de los estandartes de LAFC.

Sin embargo, el delantero mexicano concluyó su contrato y está en la búsqueda de un nuevo vínculo con algún equipo. Pero un dato curioso de este proceso es que el conjunto angelino sigue intentando convencer a Vela para continuar con ellos.

“Carlos es la cara de nuestra franquicia desde el inicio, hemos tenido una relación muy positiva y no necesitamos hablar del éxito que tenemos con él como líder y nuestro capitán. La situación es que estamos en conversaciones con Carlos y su representante y toda la claridad, porque hay muchos pedazos que estamos tratando de mover“, explicó John Thorrington, gerente general del LAFC.

