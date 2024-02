Lanzan campaña ‘Vamos Todos a Votar’ para animar la participación en las elecciones primarias

Para Rafael Fabián, la elección del martes 5 de marzo será la segunda en la que participará tras convertirse en ciudadano estadounidense por naturalización en 2021.

“Todavía tengo inseguridad para votar porque desconozco cómo trabaja el sistema electoral, el voto por correo y en persona. Lo que sé es que mi responsabilidad, y si yo no voto, alguien más lo va a hacer por nosotros”, dijo.

La Oficina de Elecciones del Condado de Los Ángeles (RR/CC) lanzó la campaña ‘Vamos Todos a Votar’ para alentar a los votantes de color a participar en las primarias de marzo.

Rafael Fabián, nuevo ciudadano. (Araceli Martínez/La Opinión)

Fabián dijo que algo que le sorprendió en su ceremonia de ciudadanía, es que al salir, le entregaron la boleta para registrarse para votar.

“La gente me dijo, tienes que votar, es tu obligación. Yo entendí que esa es una responsabilidad cívica, pero en esa época había toda una retórica contra los inmigrantes, y el haberme hecho ciudadano no me quitaba el miedo de la noche a la mañana sobre todo porque durante más de 26 años fui un inmigrante indocumentado”.

Aún hoy en día dice que tiene miedo de que le diga “nos equivocamos” y le puedan quitar la ciudadanía; pero con todo y miedo no se perderá la oportunidad de salir a votar en las elecciones primarias de marzo.

Dean C. Logan, secretario de la Oficina de Elecciones del Condado de Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

Dean C. Logan, secretario de la Oficina de Elecciones del Condado de Los Ángeles, dijo que lo más importante de resaltar es que cada voto cuenta.

“Con frecuencia el voto latino no está representado en las elecciones. Así que queremos asegurar que los votantes latinos estén conscientes de sus derechos y oportunidades al votar, ya sea que voten por correo o en persona, y si necesitan hacerlo en inglés o español”, dijo.

Precisó que se trata de educar al votante para que se familiarice con las opciones que están disponibles para ellos y se sientan empoderados para participar en la elección.

“Muchas veces dicen que no tienen suficiente información para llenar su boleta, o que es muy larga. Aunque no tienen que llenarla toda, los animamos a que lo hagan porque queremos que su voz sea escuchada en todas las elecciones, porque su voto es muy importante”.

Lanzan campaña para animar el voto de las minorías. (Araceli Martínez/La Opinión)

Observó que es incierto predecir qué tanta asistencia habrá en las urnas en la elección primaria.

“Estamos todavía en el aire. Lo que motivará la participación son las elecciones locales como las del Concejo, la del fiscal del condado de Los Ángeles y ciertamente la elección para el Senado de Estados Unidos”.

Dijo que los electores además de votar por correo, tendrán la opción de participar en persona a partir del sábado 24 de febrero y hasta el martes 5 de marzo que es el día de la elección.

Habrá 140 centros de votación en todo el condado a partir del 24 de febrero. Se abrirán 524 centros adicionales en persona desde el 2 de marzo hasta el día de las elecciones el 5 de marzo, para garantizar que los votantes puedan emitir su voto de forma fácil, rápida y cómoda.

“El mensaje es elegir el método de votación que sea más representativo para usted, que le dé la importancia y la sensación de que su voto está siendo contado. Pero solo asegúrese de marcar su calendario, realizar esa actividad y no perder la oportunidad de hacerse escuchar con su voto”.

Para cualquier duda, pidió visitar el sitio plan.lavote.gov.

Y para quienes están registrados para votar sin un partido de preferencia, y quieren votar por un candidato a la presidencia en esta elección, Logan dijo que hay dos maneras de hacerlo.

“Es un poco confuso porque los partidos establecen las reglas, pero para el Partido Demócrata, el Partido Independiente Estadounidense y el Partido Verde, pueden simplemente pedir que les enviemos una boleta para ese partido en particular.

“Si desean votar en las primarias del Partido Republicano, deberán registrarse para votar con una preferencia de partido republicano. Y puede hacerlo en línea en LAvote.gov o en cualquiera de los centros de votación que están abiertos, y el día de la elección, lo pueden hacer en persona”.

Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) dijo que es crucial que los latinos participen en las elecciones, y en especial que voten temprano por correo.

“Estas opciones están disponibles para todos los votantes del condado y son la forma en que nuestras comunidades pueden participar en un proceso más claro y democrático, estudiando la boleta y tomando decisiones con suficiente tiempo”.

Precisó que la COFEM está dedicada a empoderar a las comunidades de inmigrantes para que sean participantes plenos de la vida social, política, económica y cultural de los Estados Unidos y de su propio país.

Dijo que una de sus prioridades es promover la participación de la comunidad migrante en los diversos procesos políticos para que tengan una voz en la toma de decisiones.

“Animamos a nuestras comunidades a participar en las elecciones locales, estatales y federal. Sabemos que la única manera de cambiar las cosas es votando”.