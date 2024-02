3 razones para dar de baja tu membresía en Costco, según expertos

Tener una membresía en Costco es algo positivo si eres de aquellos que les gustan las grandes ofertas en compras al mayor; sin embargo, expertos señalan algunas razones por las cuales es mejor cancelar tu cuenta de membresía en la cadena minorista de club de precios.

Para finales del año pasado, Costco contaba con aproximadamente 71 millones de hogares miembros y al menos 127,9 millones de titulares de tarjetas, a pesar de algunos ajustes en cuanto a la identidad de sus clientes y el acceso a sus tiendas.

¿Cuáles son las 3 razones para dejar tu membresía de Costco?

1. No visita con frecuencia

Tomando en cuenta que una membresía debe ser pagada mensual o anualmente lo que representa un gasto, lo más sensato es usarla, en caso de que no la estés usando lo mejor es darla de baja.

Ya que la idea de usar el club de precios que ofrece el minorista es para ahorros en sus compras, pero si las visitas a sus tiendas son esporádicas realmente no está ahorrando el dinero suficiente haciendo que la membresía no valga la pena.

3. Se muda a un lugar donde no opera el minorista

Para usar la membresía de Costco debes comprar en el minorista, por lo tanto, si pretende mudarse a un lugar en donde la cadena no tiene tiendas es absurdo seguir pagando por una membresía.

Actualmente, Costco cuenta con 600 clubes de tiendas en al menos 47 estados de EE. UU. y Puerto Rico, ahora bien una de la maneras de mantener la membresía puede ser para las compras en línea, pero debe tomar en cuenta si decide conservarla que los precios en la plataforma suelen ser más altos.

3. Estás reduciendo tus gastos

Para compras al mayor, Costco se figura como la mejor opción. No obstante, si se están reduciendo los gastos en el hogar y ya no es necesario comprar a gran escala, puede que pagar por una membresía en la cadena minorista no tenga mucho sentido.

