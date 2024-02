Agenda de eventos: Qué hacer en Los Angeles

Música mexicana

El cantante mexicano Pedro Fernández está de gira con Te doy la vida, en la que interpreta los temas de su más reciente producción, que lleva al mismo nombre de su tour. Estará por una sola noche en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde también cantará los éxitos de su carrera de más de 40 años. Sábado 8 pm. Boletos desde $29. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Agencia Reforma

Noche de salsa

El legendario Grupo Niche está de gira con su tour Pachanguero, que ya ha llevado a más de ocho países. Esta semana hará una parada en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), donde interpretará las canciones de su álbum más nuevo, también titulado “Pachanguero”. Viernes 9 pm. Boletos $60 por adelantado. Informes themayan.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía de Grupo Niche

Salsa de Nueva York

Marc Anthony sigue imparable con su gira Historia, que traerá a la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario) una sola noche. El cantante neoyorican interpretará canciones de “Pa’llá voy”, su disco más reciente, así como éxitos de su larga y fructífera carrera. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $69. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Música de banda

Los Tucanes de Tijuana, intérpretes de hits como “La Chona”, “El Tucanazo” y “Secuestro de amor”, trae su gira Tucanes Time a la arena Toyota (4000 Ontario Center, Ontario). Completan la terna Los Invasores de Nuevo León y Los Rieleros del Norte. Viernes 7 pm. Boletos desde $69. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Concierto de corridos

El grupo Edición Especial, fundado en 2013 en Sinaloa por los primos Arturo Villa y Cristian Valenzuela, llegará al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) para ofrecer un concierto con los éxitos de toda su carrera, entre ellos “Mi amor por ti” y “Déjenme hacer dinero”. Viernes 8 pm. Boletos desde $115. Informes axs.com.

Música indie

Helado Negro, o Roberto Carlos Lange, estrenó recientemente “PHASOR”, que incluye “LFO”, un sencillo que inspiró Lupe López, una mexicoamericana que trabajó en la fábrica Fender Guitar armando amplificadores en los años cincuenta. Ofrecerá un show en el teatro The Belasco (1050 S. Hill St., Los Angeles). Miércoles 7 pm. Boletos desde $35. Informes livenation.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Teatro latino

La obra de teatro I Am Not Your Perfect Daughter está basada en el libro del mismo nombre de Erika L. Sánchez. Se trata de una novela que fue un éxito de ventas según el New York Times. Actualmente se presenta en el Greenway Court Theatre (544 N. Fairfax Ave., Los Angeles). Dirigida por Sara Guerrero, la historia sigue a Julia, una chica de preparatoria que sueña con convertirse en escritora. Las funciones terminan el 3 de marzo. Boletos desde $15. Boletos greenwaycourttheatre.org.

Foto: Nick Graves

Año lunar en el zoológico

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) celebrará el Año Nuevo Lunar 2024 y los asistentes tendrán la oportunidad de dar la bienvenida al Año del Dragón con la colocación de notas en el Muro de los buenos deseos, las presentaciones de Wushu Shaolin Entertainment y aprender de algunos animales relacionados con el calendario del zodiaco chino de 12 años. Habrá danzas tradicionales del león y del dragón, artes marciales, presentaciones, demostraciones de caligrafía y más. Sábado y domingo. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Foto: Los Angeles Zoo

Exhibición de arte

La Propeller Gallery del 18th Street Arts Center (3026 Airport Ave., Santa Monica) presenta Karla Diaz: Wait ‘til Your Mother Gets Home, la primera exhibición en solitario en Los Angeles de la artista. Consiste en 37 trabajos nuevos y recientes en papel y pinturas, además de una instalación que conmemora a Rubén Salazar, el periodista de Los Angeles Times que la policía mató en 1970. Del sábado al 22 de junio. Entrada gratuita. Informes 18thstreet.org.

Foto: Cortesía de la artista y de Luis de Jesús Los Angeles

Celebración a Mario Bros

El parque temático Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles) celebrará el primer aniversario de Super Nintendo World, la atracción más nueva del parque, con la apertura del Power Up Cafe, el debut de una banda llamada Golden Power-Up, y un botón de edición limitada que conmemora el primer aniversario de la atracción. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Ilustración: Universal Studios

Experiencia Squid Game

La experiencia Squid Game: The Trials está inspirada en los juegos más populares de Squid Game y Squid Game: The Challenge. Al terminar, y para festejar el Día del los enamorados, el lugar tiene disponible un mercado coreano con comida y bebidas y también una amplia variedad de productos internacionales. Está localizada en los estudios CBS (200 N. Fairfax Ave., Los Angeles). Boletos desde $39. Informes netflix.com/tudum/squid-game-the-trials.