Demi Rose posa en bikini rojo junto a la piscina, celebrando el Día de San Valentín

Demi Rose se encuentra en Brasil, y desde ahí compartió una serie de fotografías en las que luce su figura bajo los intensos rayos del sol. Ella posó en bikini junto a la piscina y celebró el Día de San Valentín recostada boca abajo y bronceándose.

Cuando no está viajando, Rose, de 28 años, se la pasa en su casa de Ibiza y sale ocasionalmente a fiestas. En una entrevista con Radio One Newsbeat reveló lo importante que es para ella su comunidad de fans: “Es un sistema de apoyo increíble. Todo lo negativo suele venir de los haters o de algún troll, pero (en la prensa) no veo muchos artículos malos, porque las cosas que publico no son realmente malas”.

Hace dos años Demi habló abiertamente sobre su sexualidad, cuando una persona le preguntó si le gustaban los hombres o las mujeres. Ella respondió: “Pasé por una fase en la que me gustaban más las chicas que los chicos. Ahora me gustan más los chicos. Simplemente depende”. En cuanto a la pareja que busca, debe ser “inspirador, honesto, bien formado, con un alma profunda, de mente abierta, amable, ambicioso y reflexivo”.

La bella influencer británica está por llegar a los 20 millones de seguidores en Instagram, y aprovechó para publicar una imagen que la muestra sosteniendo grandes ramos de flores, que seguramente recibió de uno de sus fans.

Sigue leyendo: