El juicio político a Alejandro Mayorkas se encamina hacia una muerte rápida en el Senado

Es probable que el juicio político para destituir al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tenga una muerte rápida en el Senado después de que la Cámara de Representantes lograra en un segundo intento aprobar el inicio de su destitución mediante un juicio político el martes por la noche, según The New York Times.

Ante un potencial tercer juicio político en cinco años, es probable que el Senado evite el asunto por completo.

Los senadores esperan que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, tome medidas para desestimar los dos artículos contra Mayorkas o que los remita al nivel de un comité, acabando efectivamente con el proceso.

“No estoy seguro de si actuarán rápidamente para destituir o lo enterrarán en el comité. No veo la necesidad del Senado en este momento, dado el hecho de que necesitamos, entre otras cosas, financiar al gobierno, dedicar tiempo a esto, y habrá muchos republicanos que estarán de acuerdo”, dijo a The Hill Jim Manley, exasistente principal del exlíder demócrata del Senado Harry Reid.

Schumer todavía tiene casi dos semanas antes de que los administradores de la Cámara planeen presentar formalmente a los senadores los artículos de acusación contra Mayorkas por negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración y violar la confianza pública con respecto al estado de la frontera de Estados Unidos con México.

El secretario Alejandro Mayorkas enfrenta dos acusaciones relacionadas con la frontera. Crédito: EPA/BONNIE CASH / POOL | EFE

Sin embargo, una desestimación de los cargos podría ser un poco más complicada, ya que obligaría a los demócratas en duras contiendas por el Senado a votar para deshacerse de los cargos contra Mayorkas sin un juicio.

Enviar el asunto al comité permitiría a los demócratas en elecciones competitivas señalar la necesidad de realizar más investigaciones.

Un factor que ayudará a Schumer a decidir es que es probable que obtenga los votos sin importar el camino que tome.

Una votación para desestimar los cargos requiere sólo una mayoría simple, ya que el obstruccionismo no está en juego en asuntos de juicio político.

Si bien Schumer no ha dicho cómo procederá, fue muy crítico con la votación del impeachment.

“Este intento de juicio político falso es otra vergüenza para los republicanos de la Cámara de Representantes”, dijo Schumer en un comunicado. “Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron presentar ninguna prueba de que el secretario Mayorkas haya cometido algún delito. Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron demostrar que haya violado la Constitución. Los republicanos de la Cámara de Representantes no presentaron ninguna prueba de algo que se pareciera a un delito impugnable”.

La oficina de Schumer anunció que los encargados del juicio político presentarán oficialmente el par de artículos una vez que la cámara alta regrese a finales de este mes y los senadores prestarán juramento como jurados un día después.

Sigue leyendo:

– AMLO califica de “propaganda” e “injusto” el juicio político contra Alejandro Mayorkas

– Mayorkas será acusado en juicio político por los republicanos de la Cámara de Representantes

– Republicanos alistan para este martes nueva votación para llevar a juicio político a Alejandro Mayorkas