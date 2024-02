Jennifer Lopez recuerda cómo conoció a Ben Affleck, en el set de la película “Gigli”

En 20023 Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizaron “Gigli”, una comedia romántica que resultó un fracaso en las taquillas y que obtuvo muy malas críticas. Sin embargo, la actriz tiene gratos recuerdos de esa película, ya que durante el rodaje comenzó el romance con su actual esposo.

En una reciente entrevista que concedió a la revista Vanity Fair (en la que la cuestionaban sobre parlamentos de sus películas) la actriz y cantante recordó cómo conoció a Ben: “Esa primera vez que lo vi fue en la lectura del guión para esa película. Leyeron todo, y recuerdo que yo entré y creo que él estaba afuera fumando un cigarrillo; lo vi, hablamos durante un minuto y luego me senté e hicimos la lectura”.

Sin embargo, hubo algo que causó atracción entre ellos, pues Jennifer disfrutaba mucho el ambiente de trabajo: “No recuerdo mucho, pero sí el estar en el set con él todos los días, y eso me encantaba”. Después de “Gigli” la diva del Bronx y Affleck volvieron a compartir créditos en la película “Jersey Girl”, aunque en esa ocasión ella tenía un papel mucho más pequeño.

Puede decirse que el romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido muy largo, pero dividido en dos fases: la primera de 2002 a 2004 (en la que estuvieron comprometidos) y la segunda a partir de 2021, cuando se reencontraron, casándose al año siguiente. Ellos se apoyan mutuamente y acuden a las premieres de cada una de las películas que protagonizan.

La artista de 54 años (que actualmente promociona su álbum This Is Me…Now, que saldrá a la venta el 16 de febrero) también comentó a ese mismo medio que no descarta volver a trabajar en un filme con su esposo: “No sé, en lo correcto, tal vez en lo correcto. Quiero decir, nos encanta trabajar juntos y estar juntos, así que tal vez”.

