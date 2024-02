Nikki Haley descarta haber sido desleal con Trump a quien ya no ve de regreso a la presidencia

La aspirante a la candidatura republicana proyecta que el magnate neoyorquino no volverá a gobernar al país y descarta haber sido desleal con él, pues lo apoyó con su voto en dos ocasiones.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC News, la única rival que le resta por vencer a Donald Trump para convertirse oficialmente en candidato republicano negó que su campaña haya quedado sepultada por el arranque triunfal del magnate neoyorquino en las primarias y augura lo mejor de su campaña llamado a la puerta.

“Soy la que salva al Partido Republicano. Creo que mi mensaje ha calado. No sólo estamos consiguiendo republicanos, estamos consiguiendo independientes, estamos consiguiendo demócratas de Reagan: la gente que quiere que cese la ira, la gente que quiere que cese la división y la gente que quiere que dejemos de tener candidatos de 80 años”, indicó.

Sobre la animadversión que ha provocado en Donald Trump por desafiarlo abiertamente exigiéndole presentarse a debatir, Haley descartó haberlo traicionado como constantemente expresa el expresidente.

“Soy la primera en decir que voté por él dos veces. Estaba orgullosa de servir a Estados Unidos en su administración.

Lo he criticado varias veces, por eso está molesto porque piensa que soy desleal. No soy leal a nadie. No hago eso”, subrayó.

La exgobernadora de Carolina del Sur presagia que la campaña de Trump se desplomará. (Crédito: Erik S. Lesser / EFE)

No obstante, la exgobernadora de Carolina del Sur prevé que, si el magnate neoyorquino resulta declarado culpable de tan sólo uno de los 91 cargos penales en su contra, entonces terminará por perder el apoyo de todos los republicanos.

“Todos los candidatos republicanos firmaron un compromiso antes de que pudieran siquiera subir al escenario del debate que decía que, si no fuéramos nominados, ¿lo apoyaríamos? Y dije que sí, y lo mantengo, pero no hay manera de que el pueblo estadounidense vaya a votar por un criminal convicto”, puntualizó.

Acto seguido y para rematar, Nikki Haley pronóstico que Trump no volverá a ser presidente de la nación.

“Ni siquiera creo que vayamos a llegar al punto en que Donald Trump se convierta en presidente. Creo que yo seré nominada.

El problema ahora es que él no es la misma persona de 2016. Está desquiciado. Está más disminuido que entonces”, concluyó.

Sigue leyendo:

* Nikki Haley asegura que “lo mejor para el país” sería la dimisión de Joe Biden como presidente

* Nikki Haley vuelve a retar a Donald Trump a debatir cara a cara después de que criticó a su esposo

* Nikki Haley vislumbra que los demócratas están en camino de retirar a Joe Biden como su candidato