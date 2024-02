O’Shaquie Foster quiere unificar con el Vaquero Navarrete: “Tiene uno de los estilos más raros”

O’Shaquie Foster, campeón mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quiere una pelea de unificación con Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una entrevista con Boxing News, Foster expresó que su principal objetivo es unificar y por eso ve como una posibilidad el duelo con el Vaquero Navarrete, a quien alabó por ser un gran campeón y un peleador inteligente al que le encanta ver pelear.

“Creo que (la pelea con Navarrete) es una posibilidad. Tienen muchas opciones, pero primero, el objetivo principal es unificar, así que creo que podría ser una posibilidad. Tienes dos campeones con el mismo objetivo, así que no deberá ser algo difícil de hacer. Siempre estaré dispuesto a una unificación. Eso es algo que siempre he pedido desde que gané el título CMB, pero entiendo que hay peleas que necesitan construirse, y todo ese proceso, aunque definitivamente la queremos. Es una posibilidad, eso es seguro”, dijo.

El Vaquero Navarrete es campeón de tres categorías de peso y buscará el cuarto cetro. Foto: Isaac Brekken/AP.

“Siempre he disfrutado verlo pelear. Especialmente cuando salió a la escena por primera vez, porque pensé que tiene uno de los estilos más raros, y extraños que ha visto el deporte, pero le funciona. Y es entretenido. Creo que es raro, pero bueno, porque hace cosas que un peleador normal no puede hacer. Y hablo de tirar golpes fuera de posición. Es un gran campeón, y definitivamente se merece toda la atención que genera. Yo pensaba que (Navarrete) iba a perder contra (Óscar) Valdez. Pero esa pelea con Valdez me hizo darme cuenta de que es más inteligente de lo que yo pensaba. Vi algo de eso”, agregó.

Antes de pensar en la unificación, O’Shaquie Foster primero debe defender con éxito su cinturón de las 130 libras ante Abraham Nova para buscar la pelea con el mexicano, quien subirá de categoría. El estadounidense subirá al ring este jueves en el Madison Square Garden en Nueva York.

Cabe destacar que la OMB ordenó que el Vaquero Navarrete suba al peso ligero para disputar el título vacante de las 135 libras del organismo ante Denys Berinchyk para buscar coronarse en la cuarta división de peso diferente en la que participa y por ahora las conversaciones entre ambos equipos van avanzadas.

El Vaquero Navarrete tiene un estilo diferente y calificado como “raro” que le ha dado frutos. Foto: Howard Simmons/AP.

O’Shaquie Foster, de 30 años, es campeón de peso superpluma del CMB y defenderá su título contra Abraham Nova. El estadounidense tiene récord de 21 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

