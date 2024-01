OMB ordena al Vaquero Navarrete disputar título ligero vacante y provoca retiro de Shakur Stevenson

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) ordenó que Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete suba de categoría para disputar el título vacante de peso ligero del organismo ante Denys Berinchyk y esto provocó que Shakur Stevenson anunciara su retiro en desacuerdo con esta decisión.

A través de una carta publicada en su sitio web, la OMB le pidió a los promotores Bob Arum y Alex Krassyuk que iniciaran las negociaciones para concretar el enfrentamiento que podría coronar al Vaquero Navarrete como campeón de cuatro categorías distintas.

“El Comité de Campeonato de la OMB ordena el inicio de negociaciones para la pelea en cuestión”, indica la carta.

El cinturón de la OMB de las 135 libras que estará en juego lo dejó vacante Devin Haney cuando decidió subir al peso superligero. Ahora, el Vaquero Navarrete y Denys Berinchyk, primer clasificado por el organismo en la categoría, deberán definir al nuevo campeón.

Emanuel Navarrete subirá a las 135 libras para buscar su cuarto título mundial en distintas categorías. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Según informó el organismo de boxeo, ambas partes tienen 15 días a partir de la notificación para lograr un acuerdo y si no lo alcanzan en el plazo descrito se ordenará una subasta. Cabe destacar que en la pasada convención de la OMB el mexicano fue declarado Supercampeón por lo que tiene la potestad de subir de categoría y disputar títulos mundiales si así lo desea el peleador.

El Vaquero Navarrete subió por última vez al cuadrilátero en noviembre y empató con Robson Conceicao tras una reñida batalla en Las Vegas, cartelera que protagonizó Shakur Stevenson y Edwin De Los Santos. El mexicano venía de defender que el pasado mes de agosto su título de peso superpluma de la OMB al derrotar por decisión dividida de los jueces a Óscar Valdez.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

Por su parte, Denys Berinchyk, de 35 años, venció a Antonio Yigit por decisión unánime el pasado mes de agosto y mantuvo su invicto. El ucraniano tiene marca de 18 triunfos (9 por la vía rápida) sin ningún revés.

Shakur Stevenson anuncia retiro en protesta por la decisión de la OMB

Shakur Stevenson no continuará su carrera como boxeador por la decisión tomada por la OMB. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Shakur Stevenson, campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), anunció su retiro del deporte en protesta por la decisión de la OMB de darle la oportunidad al Vaquero Navarrete de disputar el título mundial vacante de 135 libras del organismo.

A través de sus redes sociales, Stevenson expresó que le parecía repugnante que ordenaran la pelea del mexicano en una categoría donde no está oficialmente clasificado y afirmó que no seguiría adelante con el “débil juego del boxeo”.

“Esto me enferma. Esta mier** es repugnante. Oficialmente me retiro del deporte del boxeo. Estaré siempre en el gimnasio perfeccionando mi oficio y ayudando a la próxima generación a ser grande y perseguir sus sueños, pero no seguiré adelante con este débil juego del boxeo”, publicó el estadounidense en su cuenta en X (anteriormente Twitter).

Shakur Stevenson venció a Edwin De Los Santos en su última pelea para coronarse campeón del CMB, duelo que fue catalogado de aburrido, y retó al Vaquero Navarrete. Con la decisión tomada por la OMB sus planes de enfrentar al mexicano se esfumaron y podría ser la razón de la molestia del estadounidense.

