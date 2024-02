Yuri: la guerrera que regresa a los escenarios

Yuri tiene la fórmula infalible para ser feliz: no leer los comentarios que se hacen sobre ella en las redes sociales.

“No me tomo nada a pecho”, dijo la cantante en una entrevista reciente desde Ciudad de México, donde reside. “Y eso me hace muy feliz”.

También tiene otras razones para estar contenta, entre ellas estar recuperada casi al cien por ciento de las secuelas que le dejó haber padecido de covid. Por muchos meses, la cantante no fue capaz de trabajar debido a los constantes mareos, dolores de cabeza y ataques de ansiedad que le provocó la disautonomía, una enfermedad que afecta el sistema central del cerebro.

En esa misma época la operaron de la vesícula, una cirugía que su doctor pospuso por casi un año porque eso sucedió cuando los hospitales estaban atestados de personas enfermas de covid. Finalmente, cuando la operaron, el doctor le encontró un tumor cancerígeno en los intestinos. Por fortuna, estaba encapsulado y no ocasionó ninguna complicación.

“Fue una prueba muy fuerte que me hizo lo que soy ahora”, dijo la artista de 60 años, “una mujer guerrera, una mujer de fe que no se rinde”.

Es por eso que en los últimos años se la veía con más frecuencia en la televisión participando en realities de música —La Voz Kids y La Voz— que sobre un escenario cantando sus canciones. Antes de esta etapa estuvo de gira con el grupo Pandora.

Luego de una terapia que le costó lágrimas y mucho acondicionamiento físico, Yuri reinició su faceta como intérprete. Este fin de semana comenzará su gira Euforia por Estados Unidos, un tour en el que canta solo sus temas más conocidos. Actuará el viernes en el teatro Youtube de Los Angeles —donde comienza la gira— y el sábado al Fox Performing Arts Center de Riverside. En Nueva York hará una parada el 7 de abril.

“Son puros éxitos, no hay canciones nuevas”, dijo la artista. “Voy a cantar con varios famosos de forma virtual”.

Además habrá una sección de mariachi y once cambios de vestuario, detalló.

“No voy a salir con mis vestidos de tres pesos”, dijo sobre la gran inversión que hizo en la producción de esta gira. “Yo nunca me he caracterizado por ser una artista que me conformo con mi voz; me gusta que la gente vaya a escuchar mis canciones, pero que también vean un súper show”.

Además de todo, Yuri bajó de peso con la dieta del ayuno intermitente y dejó el azúcar. El cambio fue impresionante, dijo, “y me siento con más energía”.

Y eso va para quienes la criticaban y decían que su show no iba a funcionar porque, según sus haters, ya está vieja y no está en su mejor momento.

“Se han tenido que tragar sus palabras”, sentenció, “porque en México [Euforia] ha sido muy exitosa, con soldouts […] Soy de las pocas ochenteras vigentes y aquí estoy feliz, y ahora de gira por Estados Unidos”.