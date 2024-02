Martín Zúñiga le manda un recado a la Liga MX

Una de las principales críticas de la Liga MX es la dificultad de que tienen sus futbolistas para salir al exterior, puntualmente al fútbol europeo. Martín Zúñiga también está consciente de este contexto e indicó que la Liga Expansión vende más futbolistas.

Martín Zúñiga salió de la Liga Expansión MX para al fútbol de Kosovo. El futbolista mexicano de 30 años ahora pertenece al Klubi Futbollistik Feronikeli 74. Esta es su segunda experiencia internacional.

En su nueva incursión en el Viejo Continente, Martín Zúñiga hizo una reflexión sobre el balompié azteca. El goleador mexicano considera que desde la Liga Expansión es más fácil salir al exterior.

“Me emociona que gente en otro lado esté viendo tu trabajo, más allá de que sea Expansión, la realidad es que hoy en México es de qué de Expansión estás exportando más gente que de la Liga MX. Eso habla bien, más allá de mexicanos también hay extranjeros y es una liga que creo que hemos maltratado y que hoy está sonando para bien y eso le viene bien al país”, dijo Zúñiga para Fox Sports.

'HOY LA LIGA DE EXPANSIÓN EXPORTA MÁS QUE LA LIGA MX' 👇#CentralFOX | Tras fichar con el KF Feronikeli 74 de Kosovo, Martín Zúñiga alabó lo hecho por la segunda categoría del futbol mexicano.https://t.co/4pEFlS7xre — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 13, 2024

En la Liga MX se han producido varios casos de futbolistas de gran nivel, pero que ven cortadas sus aspiraciones de marcharse al Viejo Continente por las altas pretensiones económicas de sus clubes. Evidentemente, este es un aspecto que complica aún más el desarrollo futbolístico y los sueños de los jóvenes talentos mexicanos.

“Estoy contento, creo que esto es algo que todo niño cuando empieza a jugar lo dice, lo menciona y lo sueña y hoy de alguna forma se está haciendo realidad”, reconoció Zúñiga.

De México a Kosovo

A pesar de que no es uno de los torneos de primer nivel en Europa, sin duda alguna es una muy buena oportunidad para un delantero de 30 años de edad. Martín Zúñiga llega libre a la Albi Mall Superliga para defender los colores del Klubi Futbollistik Feronikeli 74. De hecho, Zúñiga ya tuvo la oportunidad de debutar en el torneo con sus primeros 31 minutos con el equipo.

El Klubi Futbollistik Feronikeli 74 es un equipo que fue fundado en 1974. Este club no es uno de los que atraviesa un mejor presente el torneo interno. La Liga de Kosovo está conformada por 10 clubes y el Klubi Futbollistik Feronikeli 74 marcha en la séptima posición del torneo con 22 unidades. El equipo acumula 6 victorias, 4 empates y 10 derrotas en lo que va de temporada.

“Opciones en Europa no había tenido y ahora en este mercado, bueno fue un poco raro, a finales de diciembre en Centroamérica me buscaron y por alguna razón no avanzó. No se dio y cerca del cierre de mercado de fichajes para Europa pasan cosas, se aceleran todo tipo de negociaciones. Se llega un acuerdo para ambas partes y se logra tener el acercamiento y hoy me despido de un equipo y ya estoy pensando en mi nuevo reto”, concluyó.

Martín Zúñiga es un delantero de mucha experiencia en el balompié azteca. El atacante de 30 años jugó en las categorías inferiores de las Águilas del América e incluso llegó a ganar trofeos en el primer equipo. Además, Zúñiga defendió la camiseta de otros equipos como el Chiapas FC, Dorados de Sinaloa, Cafetaleros, Oaxaca, Cruz Azul, Celaya, Mineros de Zacatecas, Morelia, Correcaminos, Xinabajul y Tepatitlán.

Sigue leyendo:

– ¿Quién era Diego Chávez? El jugador de Bravos que enluta al fútbol mexicano

– El adiós a Diego Chávez, futbolista mexicano que falleció en un accidente automovilístico

– Nace una nueva estrella en el fútbol mexicano: Alebrijes “contratan” al perro que invadió su cancha

– ¿Por qué no hay ascensos en la Liga MX? El dinero “ilícito” sería la clave