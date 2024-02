Canelo Álvarez menciona la única razón por la que aceptaría ir a pelear a Arabia Saudita

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, mencionó que la única razón por la que aceptaría pelear en Arabia Saudita es si le pagan el doble de lo que gana actualmente por cada combate.

En entrevista en el programa ‘En Caliente’ de TV Azteca, Canelo Álvarez dice que, aunque no anda necesitado de dinero, esa sería la condición que pondría para pensar en protagonizar un enfrentamiento en el Medio Oriente lejos de su público.

“Si me pagan lo doble de lo que gano ahorita si voy para aquellos lados. Si no qué necesidad (…) Pero si voy a ir a otro lado y pelear en otro lugar, pues que me paguen lo doble de lo que gano. A estas alturas de mi carrera no es que ande necesitado, pero creo que tengo que ver por mi patrimonio más que nunca”, dijo.

Eddy Reynoso comentó que Canelo Álvarez está pensando en pelear este año en Arabia Saudita. Foto: John Locher/AP.

“La única razón (por la) que yo me movería y dejaría la oportunidad que me fueran a ver a Las Vegas o cualquier lado de Estados Unidos sería por eso (que le paguen el doble)”, añadió.

Durante toda su carrera Canelo Álvarez ha peleado solo en México y Estados Unidos. Como para el campeón indiscutido de las 168 libras lo más importante es que sus aficionados tengan la facilidad de ir a verlo pelear, la única forma en la que pueda considerar a Arabia Saudita como sede es que le paguen lo que está pidiendo, condición que seguramente no será un impedimento para el jeque Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General para Entretenimiento de su país.

Cabe destacar que el campeón mexicano de cuatro divisiones de peso pelea normalmente en mayo y septiembre, pero -de acuerdo con Eddy Reynoso, su entrenador- el tapatío podría pelear tres veces este año y una de ellas sería en Arabia Saudita. La última vez que Canelo Álvarez subió tres veces al ring en un año fue en el 2021 cuando venció en febrero a Avni Yildirim, después derrotó a Billy Joe Saunders en mayo y cerró con un triunfo sobre Caleb Plant en noviembre.

Canelo Álvarez subió por última vez al cuadrilátero en septiembre de 2023 cuando venció cómodamente a Jermell Charlo. Foto Cortesía: John Locher/AP.

Por ahora, Canelo Álvarez confirmó en su visita a TV Azteca que peleará el 4 de mayo en Las Vegas frente a un oponente estadounidense y tanto Terence Crawford como Jermall Charlo fueron las opciones más sonadas para ganarse el puesto, pero el gemelo de Jermell negó que será el siguiente en la lista del tapatío y también Bud fue descartado, por lo que sigue siendo un misterio quién es el próximo.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Sigue leyendo:

· Promotor asegura que Canelo Álvarez no peleará con David Benavídez: Su legado quedará manchado

· Jermall Charlo niega que será el próximo rival de Canelo Álvarez: “No hay confirmación”

· David Faitelson arremete contra Canelo Álvarez por posible pelea con Jermall Charlo