El Zurdo Ramírez quiere convertirse en el primer campeón mexicano de peso crucero: “Muy motivado”

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez expresó que se encuentra muy motivado con la idea de convertirse en el primer campeón mexicano de peso crucero y espera arrebatarle a Arsen Goulamirian su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 30 de marzo en Los Ángeles.

En una entrevista con ProBox TV, el Zurdo Ramírez indicó que se encuentra preparándose y estudiando muy bien a Goulamirian para hacer historia y prometió que verán una versión más segura y fuerte de él en esa pelea.

“Estoy muy motivado por esta pelea. Es el cinturón que hace falta (en México), estoy muy motivado por eso. La idea es ganar ese título, convertirme nuevamente en campeón del mundo y estar activo. En ese nuevo peso me siento muy bien. Estoy preparándome muy bien, estoy haciendo sparring con pesos grandes, un peso muy similar con el que voy a pelear y un peleador muy similar, y pues hacer historia, muy motivado, entrenando y pues yo creo que en este peso me he estado adaptando muy bien”, dijo.

El Zurdo Ramírez quiere hacer historia y llevar a México el primer cinturón de peso crucero. Foto: John Locher/AP.

“Cada día estoy viendo peleas del rival, hay que tenerlo de vista todo el tiempo, no hay que perderlo. Estamos haciendo varios ejercicios para aumentar la potencia, la masa muscular y ustedes van a ver el 30 de marzo un Zurdo Ramírez muy seguro, bastante fuerte y rápido sobre todo”, agregó.

El organismo de boxeo le otorgó un permiso especial a Arsen Goulamirian para enfrentar al Zurdo Ramírez, por lo que tendrá la oportunidad de disputar el cinturón de peso crucero de la AMB y conseguir su objetivo de coronarse como el primer campeón mexicano en la categoría en tan solo su segunda pelea.

Cabe destacar que el mexicano debutó en el peso crucero con una victoria dominante ante Joe Smith Jr. el pasado mes de octubre. El pugilista dejó atrás una mala etapa en su carrera tras sufrir su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y fallar cinco meses después en el pesaje de su pelea de regreso en 175 libras contra Gabriel Rosado, la cual fue cancelada. Ramírez afirmó sentirse más fuerte en la nueva categoría.

El Zurdo Ramírez ganó nueve de los 10 asaltos frente a Joe Smith Jr. en su debut en el peso crucero. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, se recuperó de su primera derrota de ante Dmitry Bivol, en noviembre de 2022, y volvió a saborear el triunfo en su nueva división: peso crucero. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 45 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

Por su parte, Arsen Goulamirian, de 38 años, es campeón mundial de peso crucero de la AMB y subió por última vez al ring cuando venció a Alexéi Egorov por decisión unánime en noviembre de 2022, pelea que marcó su cuarta defensa del cetro. El boxeador francés se mantiene invicto después de 27 peleas, 18 de ellas por la vía rápida.

