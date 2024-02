Mon Laferte estrena su tema ‘Obra de Dios’

La cantante chilena Mon Laferte se encuentra de estreno con su nuevo sencillo ‘Obra de Dios’, que ya se encuentra disponible en plataformas, un tema en el cual expresa: “Yo ya sé perder, ahora voy a reinar en la oscuridad” una frase que bien podría describir a la perfección el momento que vive.

Hace unas semanas Mon Laferte causo polémica en las redes sociales, por su videoclip más reciente ‘Pornocracia’, donde aparece recibiendo sexo oral, el acto le bastó para encender las redes dividiendo opiniones, pues algunos celebraban su libertad creativa y sexual, mientras que otros se ofendieron por su ingenio señalando el video muy atrevido y algo vulgar e innecesario.

“Como sociedad hay una presión de decirte que tienes que buscar siempre la felicidad absoluta y eso genera mucho estrés porque sientes que si no estás feliz todo el tiempo, estás mal, pero es que la vida no es así, la vida se compone de pequeños momentos de felicidad que hay que atesorar, pero no están ahí siempre, por ejemplo, a mí me pasa cuando veo la cara de mi hijo mientras duerme, que soy demasiado feliz pero ya luego despierta y grita y empieza el estrés, pero está bien, y en un día pasas por todo tipo de emociones así y yo he entendido hoy por hoy que tal vez soy más oscura, pero lo acepto y digo: ‘Voy a reinar desde este lugar”, compartió la cantante chilena.

El sencillo ‘Obra de Dios’, marca el regreso de la chilena a la vida independiente, pues se ha separado de su antigua disquera para empezar de cero, una relación que asegura finalizó en buenos términos. La decisión la ha hecho regresar a sus raíces alternativas y explotar aún más su creatividad al jugar con otros estilos, sonidos y propuestas de la mano.

Mon Laferte regresa con una nueva faceta

Mon Laferte retomó su faceta artística independiente y compartirá con sus fans esta nueva etapa y creatividad en la gira Autopoiética Tour 2024, con la cual recorrerá México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

La cantante y compositora anunció entusiasmada su canción ‘Obra de Dios’, producida por la propia artista y Manu Jalil, la cual marca una nueva etapa en su trayectoria. Este es mi primer lanzamiento independiente después de varios años con una compañía grande; quiero expresarme, ser libre; hice esta canción y quiero mostrarla al mundo, comentó a diversos medios en su presentación.

Mon Laferte regresó con ‘Obra de Dios’, un tema en el que los sonidos de su pasado álbum siguen presentes, con la creación por medio de bases rítmicas, trip-hop y electrónica, volviendo a la esencia más alternativa de los primeros años de su carrera.

El videoclip fue dirigido por la realizadora chilena Camila Grandi y grabado en Berlín, en espacios tan cinematográficos y retrofuturistas como el Internationales Congress Centrum (ICC) y el paso subterráneo Messedamm.

La artista chilena Mon Laferte cultivó sus influencias musicales desde que era una adolescente en su natal Viña del Mar, hasta lo que le ha enseñado México, su segundo hogar desde 2007, el cual la cobijó para publicar sus primeros discos de manera independiente.

Este nuevo sencillo representa el inicio de una nueva etapa en la carrera de Mon Laferte, un nuevo despertar musical que la artista compartirá con sus fanáticos colombianos el próximo 20 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

