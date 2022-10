Mon Laferte no se queda callada y responde a las críticas por casarse al ser feminista

Hace unos días, Mon Laferte mostró en redes sociales que se había casado con el músico Joel Orta, padre de su primogénito, después de haber tenido varios años de relación. Muchos de sus seguidores se alegraron, pero muchos otros quisieron criticarla por haber contraído matrimonio siendo feminista.

Muchos de los usuarios de internet la llamaron “hipócrita” por haberse casado de blanco y al mismo tiempo decir que apoya el feminismo. Muchos dijeron que no tiene sentido que invite a las mujeres a querer en su vida algo más que el matrimonio como meta de vida.

Ante las críticas, la cantante expresó que su ideología no tiene nada que ver con su decisión de tener un matrimonio tradicional, hablando de que la pelea principal del feminismo es que las mujeres puedan decidir lo que quieren hacer de sus vidas, sin que nadie más les diga algo al respecto.

“Para mi entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte, no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar, pero lo principal es que no queremos que abusen de nosotras, entonces no me hace sentido, aunque yo me case sigo pensando que podemos decidir sobre nuestro cuerpo”, indicó en un encuentro con la prensa.

Sumó que aún está a favor del aborto, a pesar de que tiene un hijo, pues fue lo que ella quiso, al igual que con su matrimonio, por lo que califico como ridículo que la critiquen por lo que decide hacer con su vida.

Acerca de su matrimonio, admitió que ella no planeaba casarse, pero, cuando conoció a Joel Orta, supo que ella quería ser la persona con la que quería estar.

“Es lindo hacer una ceremonia, es lindo el acto de juntarte con todas las personas que son importantes en tu vida, y contarles que elegí a Joel para que me acompañe, que es el papá de mi hijo y quiero estar con él el mayor tiempo posible y apoyarnos mutuamente, es bonito compartir esto con la gente que amas”, manifestó.

“Mi vida ha tomado un curso bien bonito, de crecimiento no sólo laboral y profesional, sino también personal, el estar aprendiendo día a día a ser madre, que es maravilloso, y el poder seguir haciendo las dos cosas, trabajar y tener bebés, que no es fácil, pero aun con las dificultades es lindo, ahora quiero seguir haciendo música”, apuntó Mon Laferte.

