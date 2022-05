“Pensé que podría tener depresión”, dijo Mon Laferte sobre la vez que pensó en quitarse la vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mon Laferte estuvo invitada al programa “Netas divinas” y hablando con Natalia Téllez, Consuelo Duval, Paola Rojas, Daniela Magun y Galilea Montijo, la cantante confesó que hubo una época en la que intentó quitarse la vida.

Laferte, cuyo nombre de pila es norma Monserrat Bustamante, reveló que tuvo una depresión realmente fuerte que casi tomó la decisión de quitarse la vida: “Yo pensé que podría tener depresión. Yo tengo que decirles que tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó”.

Al hablar de este tema, le preguntaron a la intérprete de “Tu falta de querer” cómo había vivido las primeras semanas de su vida como madre, a lo que respondió que creyó que sufría de depresión post parto, sin embargo, su doctor le dijo que no. Aseguró que su depresión no surgió con la llegada de su hijo, sino por muchas cosas del pasado.

“Me dio una depresión horrible hace muchos años. No sé, yo creo que era lo acumulado de la vida, intenté suicidarme hace muchos años, entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos por mi psiquiatra que me dice que no, que no es momento”, comentó.

Aunque no fue más detallada al respecto, Mon Laferte habló abiertamente de que acudió a terapia para tratar su salud mental y poco a poco ha aprendido a manejar la situación.

