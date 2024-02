Horóscopo: qué será de tu semana del 19 al 24 de febrero de 2024

El horóscopo del 19 al 24 de febrero de 2024 augura un buen horizonte para los signos del zodiaco. Conoce las claves para tener una de las mejores semanas del mes.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: ¡A la dulce captura de un corazón compañero! Con Venus en la Casa 11 la unión de almas es posible. Momento para intentar una convivencia.

DINERO: Su economía está marcha atrás aunque es algo pasajero. Evalúe con objetividad a quienes se postulan para colaborar.

CLAVE DE LA SEMANA: Minimizar los riesgos es peligroso. Realismo.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: La mayor parte de sus desencuentros tendrán una base material y concreta. Sea auténtico y no dé motivo alguno para las sospechas infundadas.

DINERO: La desorganización en los números se compensa con un fluir positivo en las relaciones públicas. Trabaje en red.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien mucho abarca poco aprieta. Mejor es decir no puedo.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: El ideal es imposible aunque estará muy cerca en esta semana. Aventuras sentimentales que renuevan sus ganas de vivir y de compartirlo todo.

DINERO: Mercurio lo favorece. Mejoras en la comunicación y progreso profesional veloz.

CLAVE DE LA SEMANA: No avale la interferencia de un recién llegado.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Será difícil entenderse con amigos o familiares y estará algo hosco con la pareja. Si es autoritario nadie querrá cooperar. Dialogue.

DINERO: Muy inteligente a la hora de negociar y proactivo al momento de cobrar por su trabajo. Nuevos colaboradores eficaces.

CLAVE DE LA SEMANA: No confunda. En definitiva lo que vale son los actos.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Venus opuesta agita el presente y lo saca de su zona de confort. En la pareja prosperan juntos y los solos inician un camino de a dos.

DINERO: Mire sobre su hombro porque alguien que parece amigable puede no serlo tanto. Éxito en inversiones y finanzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga valer su experiencia y elija cuándo y a quién delegar.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Su esperanza de reconciliación, conquista o convivencia no prospera por el freno planetario. Cuidado, buenos encuentros terminan en discusión.

DINERO: Socios, pareja o gente amiga le tienden una mano con muy buena voluntad.

CLAVE DE LA SEMANA: No insista si quien pretende enamorar se muestra indiferente.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Su corazón enamoradizo brilla entre la multitud como una moneda de oro. Energías poderosas y ciclo fantástico en lo sentimental.

DINERO: El dinero circula con cierta dificultad y eso no le permite afrontar los gastos cómodamente. No regale su tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si tiene que decir no, hágalo con buenos modos.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Todo demasiado quieto para su necesidad de emociones fuertes y estímulos de vida; ayudará juntarse con personas dinámicas y muy sociables.

DINERO: Conviene eludir a gente altanera, sobre todo jefes o figuras de autoridad. Reaccionar mal podría causar un desastre.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Su pareja es muy dependiente? ¡Esté en los momentos clave!

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Las posiciones planetarias favorecen la reunión, el diálogo y el encuentro. Cuidados recíprocos que son como un mimo.

DINERO: Revertirá con ingenio una situación de trabajo bastante complicada. Solo evite el choque frontal y manténgase sereno.

CLAVE DE LA SEMANA: Si va a dar un paso en el vacío que sea con fe.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Después de una temporada casi perfecta, la pareja comienza a transitar sus diferencias. El buen humor ayuda a elaborar los imprevistos.

DINERO: Las opciones no abundan. Sea creativo porque la época lo requiere. Un socio le dará el necesario respaldo.

CLAVE DE LA SEMANA: Luego de roces y desencuentros llega un acuerdo de familia.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Su presente es de plenitud, compañerismo y felicidad. Marte y Venus en su signo acentúan el afecto y la pasión. Mantendrá bien viva la llama.

DINERO: Relación comercial compleja con alguien que tiene valores muy distintos a los suyos pero lo ayuda a prosperar.

CLAVE DE LA SEMANA: No de pie a gente demandante porque lo agobiarán.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Tiene que dejar ir una ilusión. Evite aferrarse a personas, afectos o vínculos del pasado. Cuídese de quienes siembran discordia.

DINERO: Etapa excepcional en lo económico. Buen rendimiento en el trabajo y en el estudio.

CLAVE DE LA SEMANA: No preste ni pida prestado.

Por Kirón

