Joana Sanz publica “por error” carta de amor de Dani Alves y luego borra la publicación, ¿qué decía?

Mientras Dani Alves espera sentencia tras el juicio de hace un par de semanas en la Audiencia de Barcelona, continúa enviando mensajes a su aún esposa, Joana Sanz, quien fue llamada declarar y confirmó que no han iniciado ningún trámite de divorcio.

Muestra de ello es que la modelo publicó “por error” una de estas misivas en sus stories de Instagram, aunque minutos después la borró y, en cambio, subió un mensaje explicando que eliminó la publicación de la carta porque no había querido hacerla pública.

“Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación, ¿tenéis activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo? Si todo el mundo viera lo que yo subo para el grupo de mejores amigos… voy a dejar de subir cosas, no vaya a ser…”, escribió Sanz.

Y es que a pesar de que estuvo poco tiempo de forma pública, fue el suficiente para que diversos medios tomaran capturas y la difundieran.

En el mensaje, Dani Alves le reitera su amor en una hoja de papel con un mensaje escrito en tinta negra con su puño y letra.

“Amada Joana (entre dos corazones). El tiempo pasa, pero mi amor por ti sigue intacto. Dentro de mi imperfección, aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino que transformar mi energía en lo que es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando. Todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer… sí, eras tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés”, escribió el exfutbolista de Pumas y FC Barcelona.

“Rezo todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia no es no poderlo hacer ahora. Nostalgia será para los que no tiene motivos para soñar. Te amo y te siento todos los días, en un lugar en que solo tú tienes acceso. Donde sea, como sea, lo que sea, pero contigo a mi lado siempre. Te amo y te siento. Saudades sua. (Te echo de menos, en portugués), Love you”, concluye la misiva.

¿Qué sigue para Dani Alves?

El futbolista y sus testigos, así como la parte que lo acusa de violación y los suyos testificaron en la Audiencia de Barcelona a principios de mes y los jueces tienen hasta 20 días para anunciar su sentencia, por lo que esta semana o a principios de la siguiente será anunciada la condena para el exseleccionado de Brasil.

Se esperaba que la sentencia se diera a conocer en los días siguientes al juicio, pero de acuerdo con los expertos, la demora podría significar que los jueces que llevan el caso no tienen tan claro el panorama o que lo están desmenuzando muy fino porque saben que el veredicto será observado con lupa a nivel mundial.

Cabe recordar que Dani Alves se enfrenta a una petición de la fiscalía de 9 años de prisión y 150,000 euros (equivalentes a $161,000 dólares) como compensación a la víctima, aunque su condena podría ser más larga, ya que la denunciante, a través de su abogada, solicita que se le den 12 años tras las rejas, es decir, la pena máxima.

