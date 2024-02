Dani Alves rompe en llanto al declarar en su juicio: “Estábamos disfrutando, nunca me dijo que parara”

Dani Alves declaró en su tercer día de juicio y dio su versión en la Audiencia de Barcelona. Con la emoción a flor de piel el futbolista no pudo evitar el llanto; en su relato mencionó que no hubo agresión y que el acto fue consensuado, además de otros detalles claves en su caso.

El exjugador del FC Barcelona inició reforzando la versión que sus amigos dieron en el segundo día del juicio, en el que argumentaron que empezaron a tomar alcohol ese día desde temprano.

“Más o menos bebí dos botellas de vino y una copa de whisky“, declaró al tiempo que contó que primero estuvieron en un restaurante, posteriormente fueron a un local llamado Nuba y finalmente, alrededor de las 2:30 a.m., a la discoteca Sutton donde todo sucedió.

Una vez que tomaron el reservado 6 del lugar se acercaron dos chicas, posteriormente se invitó a las tres chicas (la denunciante y sus amigas).

“Estuvimos un rato bailando, interactuando, pasándolo bien, disfrutando entre todos (…) Empezó ella a bailar más pegada a mí“. Además, Alves aseguró que cuando le empezó a “perrear”, también empezó a tocarle sus partes íntimas.

Más tarde, sobre lo que sucedió en el baño, el futbolista contó que le dijo que la esperaría allí, él fue primero y la esperó un buen rato, tanto que pensó que no iría.

“Cuando fui al baño, le avisé que yo iba primero y me tuvo un rato esperando ahí. Pensaba que no iba a venir, pensaba que no quería venir”, expresó.

Posteriormente negó que hubiera agredido a la chica, contó que hubo una felación y que poco después ella se sentó encima de él y dio a entender que todo fue consensuado, puesto que estaban disfrutando y ella en ningún momento ella le pidió que se detuviera.

“Me bajé los pantalones, me senté en la taza del váter, se puso de rodillas y me empezó a hacer una felación“, explicó Alves. Tras la declaración, recreó la escena.

“Despues de la felación llegó un momento que se sentó encima de mí”, acotó.

Luego aseguró que en ningún momento le impidió que saliera del baño no le dijo palabras como “putita”, tampoco la abofeteó ni la tiró al suelo: “Jamás. Para nada. Simplemente estábamos disfrutando los dos ahí. En ningún momento me dijo nada de que quería parar”, complementó.

Más tarde, el futbolista se marchó, ebrio, a su casa: “Cuando salí de la discoteca había bebido demasiado, estaba mi esposa durmiendo en la cama y me dormí”, dijo.

Las lágrimas de Dani Alves al recordar cuándo se enteró de la denuncia

Cuando se rompió el futbolista fue cuando se le preguntó directamente en qué momento se había enterado la denuncia. Ya con los recuerdos y los sentimientos flor de piel estalló en llanto al declarar que le llegó “la noticia al día siguiente”. “Se me vino el mundo encima”, agregó.

Finalmente, el futbolista declaró que estaba arruinado económicamente, ya que después de los 150,000 euros ($161,000 dólares) que tuvo que pagarle a la víctima a modo de indemnización el año pasado, le “quedaron solo 50,000 euros ($53,800 dólares) “estaba arruinado porque se me habían acabado todos los contratos de patrocinio”. Además, recordó que lo habían echado de Pumas, el equipo para el que jugaba cuando fue detenido.

¿Cuál puede ser la condena de Dani Alves?

El futbolista se enfrenta a una petición del fiscal de 9 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración, aunque su condena podría ser de más tiempo, ya que la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García en defensa de la víctima, reclama 12 años, es decir, la pena máxima.

En caso de que el estado de embriaguez cuente como atenuante, la sentencia podría ser de entre 3 y 6 años de prisión.

