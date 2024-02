Chiquis Rivera modela un ajustado atuendo deportivo y anuncia su próxima gira “Diamantes”

Fue a principios de este año cuando Chiquis Rivera lanzó su línea de ropa deportiva, con prendas que también tienen un efecto moldeador. Ahora ella aprovechó su estancia en una gasolinera para modelar el conjunto de top y leggings que estaba usando, y comentó que el color café es su favorito.

En otro video la cantante dio una sorpresa a sus fans, pues informó que ya prepara su nueva gira, en la que interpretará temas de su próximo álbum: “Voy a empezar la gira, con el favor de Dios, en mayo, fines de mayo. Ése es el plan. Diamantes se llama la gira. Iba a ser secreto, pero ya les dije, ya qué. El disco también se va a llamar Diamantes. Les estoy dando exclusiva ahorita porque no iba a hablar de eso, pero bueno, ya lo dije”.

Chiquis está nominada a un Premio lo Nuestro, en la categoría de Artista Femenina del Año – Música Mexicana. La entrega se llevará a cabo el jueves 22 de febrero en Miami, y en esa terna ella compite con Yuridia, Majo Aguilar, Ángela Aguilar y Ana Bárbara.

Recientemente la cantante reaccionó con enfado ante las declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien dijo que Juan Rivera (tío de Chiquis) le mostró el contenido de un mail en el que supuestamente Jenni Rivera tenía temor de que su hija la mandara asesinar.

Tranquila, pero muy indignada, Chiquis publicó un video de TikTok en el que, entre otras cosas, dice: “Esta mañana vi y escuché algo muy feo. Desafortunadamente ya nada me sorprende…¿Cómo se les ocurre querer decir algo así? Con esas cosas no se juega…Dios se encarga de todo y de todos. Pero sí me enojé. Mucho. Qué decepción. Qué vergüenza…En mi vida hay mucha gente c**** que no tiene otra cosa más qué hacer…Vienen cosas buenas. Viene música tan buena, mi gente, que me voy a seguir enfocando en eso. Dios se va a encargar, y también las cortes se van a encargar. La justicia”.

Sigue leyendo: