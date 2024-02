El destino de Rick y Michonne revelado en el nuevo spin-off de “The Walking Dead”

La invasión zombie que sumió al planeta en terror y conflictos sociales continúa su relato en el nuevo spin-off “The Walking Dead: The Ones Who Live”, protagonizado por Rick Grimes y Michonne. Tras el cierre de la serie original, muchas tramas quedaron pendientes, lo que propició la creación de producciones alternas, como esta, que exploran el destino de personajes icónicos como Rick y Michonne.

En esta nueva entrega, se profundizará en la historia de amor entre Michonne y Rick después de los eventos de la décima temporada de la serie madre. Recordemos que Michonne dejó a su hijastra Judith y a su hijo R.J. al cuidado de Daryl para emprender la búsqueda de Rick, quien desapareció mientras intentaba proteger al grupo de los zombis.

Michonne se enfrenta a diversos peligros en su búsqueda, encontrando pistas del paradero de Rick, como unas botas y un misterioso mensaje. Mientras tanto, en el final de la temporada 11 de “The Walking Dead”, se vislumbra a Rick Grimes lanzando su mochila a un barco mientras es capturado por individuos a bordo de un helicóptero, luciendo una chaqueta con un símbolo desconocido en la espalda.

La trama del spin-off proporcionará contexto sobre el destino de Grimes, sugiriendo que podría haber sido rescatado y posteriormente secuestrado por Jadis Stokes, también conocida como Anne, líder del grupo que habitaba en “el basurero” y miembro de la República Cívica Militar, una organización dedicada a reclutar individuos con habilidades de combate.

“The Walking Dead: The Ones Who Live” se estrenará el 25 de febrero de 2024 en la plataforma de streaming AMC+, y estará vinculada con “The Walking Dead: World Beyond”. Esta producción promete expandir aún más el universo narrativo de la saga, explorando nuevos aspectos de sus personajes principales y ofreciendo a los seguidores una experiencia única dentro del género de los dramas de supervivencia en un mundo post-apocalíptico.

The Walking Dead: Daryl Dixon, un giro histórico que supera a los demás spin-offs

El universo de The Walking Dead continúa su expansión, sorprendiendo a sus seguidores con nuevos giros narrativos. El último hito proviene de su serie recién estrenada, The Walking Dead: Daryl Dixon, que lleva a un personaje icónico a explorar horizontes desconocidos, marcando un salto histórico dentro de la franquicia de zombis de AMC.

Protagonizada por Norman Reedus en el papel de Daryl Dixon, la serie presenta al rudo superviviente en un escenario nunca antes explorado dentro de la saga: Europa, específicamente Francia. A lo largo de la temporada, el personaje, caracterizado por andar en motocicleta y portar una ballesta, se encuentra con nuevos aliados que le ofrecen ayuda en su objetivo de regresar a su hogar.

Este spin-off ha llamado la atención no solo por su ambientación continental, sino también por establecer un récord dentro de la franquicia: el flashback más alejado en el tiempo. En el episodio final de su primera temporada, compuesta por seis capítulos, se presenta una secuencia ambientada en 1944, exactamente 66 años antes de que se desatara el apocalipsis zombi que se presentó en la serie original.

La escena en cuestión es relevante para el desarrollo emocional del protagonista y muestra a un soldado norteamericano fallecido el 6 de junio de 1944 durante el desembarco en Normandía. Se revela que esta persona es William T. Dixon, el abuelo de Daryl, estableciendo una conexión profunda entre pasado y presente del universo de la serie. Esto desemboca en la pregunta: ¿Le ocurrirá lo mismo a Daryl? La segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon todavía no ha anunciado su fecha de estreno. Por ahora, puedes ver The Walking Dead en Netflix y Fear the Walking Dead en Prime Video.

