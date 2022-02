Encuentran muerto al actor de The Walking Dead, Moses J. Moseley, cerca de un puente en Georgia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Conocido por ser una de las “mascotas” de los zombies en de la serie televisiva de The Walking Dead, Moses J. Moseley, fue encontrado muerto Puente Hudson de Stockbridge, Georgia. Este puente cubre una autopista de la ciudad tal como confirmó el portal de noticias TMZ. El actor murió a los 31 años y aún se desconocen las causas o en qué circunstancias fue hallado el cadáver, pero sí se confirmó por la familia del actor que el cuerpo presentaba una herida de bala.

Este es otro duro golpe que recibe la comunidad de artistas negros de Hollywood. Hace días, se suicidó Miss USA 2019, Cheslie Kryst, al saltar al vacío desde un piso 29 de un rascacielos en Nueva York. Ahora sorprende a la comunidad Black Lives Matter la muerte del actor “zombie” Moses. J Moseley, mismo que se desempeñó como “mascota” de los zombies en la serie de AMC, The Walking Dead. Al parecer, el cuerpo de Moses tenía una herida de bala pero la policía investiga si hay otros factores en juegos o quién habría apretado el gatillo. View this post on Instagram A post shared by 🏹Walking Dead Mama🏹 (@walking_dead_mama_)

Las autoridades policiales de Georgia dijeron que aún están investigando la repentina muerte del actor de 31 años, quien también fue conocido por su trabajo en Watchmen y Queen of the South . Fue Tabatha Minchew, su representante, quien dio la noticia que el actor fue encontrado muerto. Sus compañeros de The Walking Dead le rindieron un pequeño homenaje a Moses J. Moseley en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Noticias RPTV (@noticias_rptv)

